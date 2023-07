quattrolegende: Vorschau 4

So viele Teilnehmer hatte die quattrolegende noch nie - die Region in und um St. Gilgen am Wolfgangsee wird am kommenden Wochenende wieder zum „home of quattro“...

So viele Teilnehmer hatte die quattrolegende noch nie - die Region in und um St. Gilgen am Wolfgangsee wird am kommenden Wochenende wieder zum „home of quattro“...

In dieser Woche wird das malerische St. Gilgen am Wolfgangsee wieder zum „home of quattro“ - bei der quattrolegende 2023 (5. bis 8. Juli) sind so viele Teilnehmer am Start, wie es noch nie zuvor der Fall war.



Schon am Donnerstag, den 6. Juli gibt es an der Seepromenade wie jeden Abend etwa ab 17 Uhr die „Historische quattro-Ausstellung“, die Teilnehmer treffen dort zwischen 15 und 18 Uhr ein. Außerdem können in der Audi Welt auch die modernen Boliden der Kult-Marke mit den vier Ringen bewundert werden.



Am Freitag, den 7. Juli steigt auf dem Flugplatz Gmunden-Laakirchen die „quattrolegende 1/8 Meile“ - das sind zwei Beschleunigungsrennen, die um 10 Uhr und 13.30 Uhr gestartet werden. Nach der Premiere im Vorjahr sind heuer auch Zuschauer zugelassen, die Tickets dafür können direkt vor Ort erstanden werden. Mit Dutter Racing hat sich ein wahres Meisterteam dieser Kategorie angesagt - der purpur-rote Audi quattro TTRS leistet mehr als 1300 PS - ein wahrer Augen- und auch Ohrenschmaus...



Tags darauf, am Samstag, den 8. Juli „übersiedelt“ das quattrolegende-Feld auf die Tauplitzalm - auf der Alpenstraße werden zwei Gleichmäßigkeitsläufe absolviert. Dort kann aber auch jederzeit mit den Stars der quattrolegende geplaudert werden...



Größen wie Nikolay Zlatkov (der seinen „Prototyp Audi S1 Pikes Peak“ zünden wird), Wolf-Dieter Ihle (der seinen originalen Audi quattro S1 im Gepäck hat), Reini Sampl (präsentiert seinen „Hybrid“, einen Audi quattro S1 E2 mit moderner Audi-Technik) oder auch die Stammgäste Harald Demuth, Rudi Stohl und Rolf Schmidt sind allesamt für Benzingespräche bereit. Denn es ist die Mischung aus Benzin im Blut und typisch österreichischer Gemütlichkeit, welche den unvergleichlichen Charme der quattrolegende ausmacht....