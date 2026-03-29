Österreicher @ Veszprem & Ciocco

„Man kann es sich vorstellen wie zuletzt bei der Safari Rallye - für uns war der zweite Tag eine Art Überlebenskampf. Da war so viel Wasser - und ich habe das Auto geschont, bin sehr vorsichtig durch diese tiefen Wasserlöcher gefahren“, erklärt Manfred Stohl gegenüber motorline.cc.



Den ersten Tag der legendären Schotter-Rallye rund um Veszprem, einem Lauf zur Ungarischen Rallye Staatsmeisterschaft, konnten Manfred Stohl und Peter Müller im Citroen C3 Rally2 noch mit drei von sechs möglichen Bestzeiten als Führende abschließen - mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden auf Robert Butor (Skoda Fabia RS Rally2).



Am zweiten Tag verloren Stohl/Müller aus oben genannten Gründen die Führung an Butor, konnten sich zunächst aber auf Platz zwei halten - ehe auf der Verbindungsetappe zur SP10 „der Strom ausgefallen ist“, wie Stohl berichtet. Ob das mit den rauen Wassermassen zu tun hatte, konnte Stohl nicht beantworten: „Möglich wäre es, aber das kann ich nicht seriös bestätigen.“



Sind nach dem Sieg bei der ARC Rallye Triestingtal und dem starken ersten Tag in Veszprem weitere Einsätze geplant? Stohl lacht: „Das fragst du immer - aber die beiden Einsätze haben wir spontan beschlossen, in Veszprem erhielten wir eine Einladung des Veranstalters. Also nein, es sind derzeit keine Einsätze geplant.“



Ebenfalls am Start waren in Veszprem Karl und Maria Rumpler auf ihrem Mitsubishi Lancer Evo V - Sonntagmittag, vor den letzten drei Prüfungen lag das emsige Ehepaar auf Gesamtrang 25 (Update erfolgt).



Am gleichen Wochenende waren auch Maximilian Lichtenegger und Bernhard Ettel im BRR Renault Clio Rally3 im Einsatz - bei der Ciocco Rally, einem Lauf zur Italienischen Meisterschaft, lag das Duo nach elf von 13 Prüfungen auf Gesamtrang 22. In der Rally3-Kategorie konnte man dem einzigen Mitbewerber, Lokalmatador und Markenkollege Paolo Moricci rund 2,5 Minuten abknöpfen (Update erfolgt).