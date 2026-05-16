Österreicher bei 4 int. Rallyes

Bis zur nächsten Rallye der TEC7 ORM sowie der ARC, der ET König Murtal Rallye am 12. und 13. Juni sind es noch einige Wochen - doch am Wochenende vom 22. bis zum 24. Mai steigt aus heimischer Sicht ein regelrechtes Mega-Wochenende. Schließlich starten an diesem Pfingst-Wochenende österreichische Teams bei vier international bedeutenden Rallyes…



ERC Skandinavien Rallye



Beim zweiten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft bringt Baumschlager Rallye & Racing die zwei großen Nachwuchs-Hoffnungen des Landes in unterschiedlichen Kategorien an den Start.



Maximilian Lichtenegger und Bernhard Ettel pilotieren wieder ihren Renault Clio Rally3 in der ERC3, wo sie beim Saisonauftakt als Dritte gleich einmal das Podium stürmen konnten. Auch die offizielle ERC-Website hat Lichtenegger mit einem Artikel gewürdigt, Headline: „Lichtenegger to the max“. Allerdings: Die Skandinavien Rallye findet auf Schotter statt - und da fehlt Lichtenegger noch etwas Erfahrung. Zwar wurden bereits zwei internationale Schotter-Läufe gefahren, diese aber jeweils auf SP4 beendet, einmal technisch und einmal wegen eines Unfalls. Doch BRR hat sich mit Schotter-Tests im Waldviertel gut vorbereitet.



Ernst wird es für Marcel Neulinger und seinen erfahrenen Co Jürgen Heigl beim großen EM-Debüt, im rosafarbenen BWT Lancia Ypsilon Rally4 in der ERC4 respektive JuniorERC. Für den ORM3- und Junioren Staatsmeister wird es die erste Rallye auf losem Untergrund sein - doch auch er hat sich mit Schottertests entsprechend vorbereitet (siehe Foto).



CZ Rally Cesky Krumlov



Beim zweiten Lauf zur Tschechischen Rallye Staatsmeisterschaft werden Simon Wagner und Hanna Ostlender wieder voll attackieren - nach dem technischen KO bei der Auftakt-Rallye (Kühlerschaden) konnte Wagner bei der Rally Sumava Klatovy immerhin die zweite Etappe für sich entscheiden. Was Mut macht, um das „freche“ Unterfangen, in einem Hyundai im Skoda-Land Meister zu werden, doch noch umsetzen zu können. Immerhin wurde der fünffache Österreichische Staatsmeister bereits im Vorjahr Tschechischer Vizemeister.



Aber nicht nur Wagner/Ostlender kann man bei der auch in Österreich wegen ihrer Nähe zur Staatsgrenze beliebten Rallye die Daumen drücken - schließlich zählt der Lauf zusammen mit der Jännerrallye zum „Regional Rallye Cup“. So starten auch Lukas und Raphael Dirnberger in ihren Rally4-Boliden sowie Markus Stockinger in seinem Mazda 2 Proto und Richard Knapp auf Mitsubishi Lancer Evo III.



EHRC Hist. Akropolis Rallye



Die Historische Akropolis Rallye ist der zweite Lauf zur neuen Historischen Schotter Europameisterschaft der FIA. Ganz vorne mit Startnummer 4 (mit Nr. 1 startet Jari Matti Latvala) findet man Kris Rosenberger und Nicolas Januschke-Bleicher in einem Subaru Impreza GT Turbo. Wie schon beim Saisonauftakt zünden auch wieder Lukas und Helmut Schindelegger ihren vom Waldviertler Wurmbrand Racing Team eingesetzten Ford Escort RS2000 MkII. Weiters am Start: Der 69-jährige Georg Reitsperger und sein 60 Jahre junger Copilot Herbert Knödl auf einem Ford Sierra Cosworth 4x4.



Mitropa Cup/Slo Rally Velenje



Ebenfalls zu Pfingsten steigt die slowenische Rally Velenje, die zum Mitropa Cup zählt. Für Baumschlager Rallye & Racing der zweite Einsatz neben der ERC - denn Albert von Thurn und Taxis wird erstmals seit seinem schweren Unfall bei der Rebenland Rallye wieder den Skoda Fabia RS Rally2 zünden, wie immer unterstützt von Copilotin Jara Hain.



Weitere Österreicher: Natascha Vrga an der Seite von Herman Gaßner in einem Hyundai i20 R5. Lukas Wilhelm und Christina Ettel im Waldherr Motor Sport Opel Corsa Rally4. Manfred Schemmerl und Rene Kolleger auf Mitsubishi Lancer Evo VII. Martin Attwenger und Angelika Letz im Opel Corsa Rally4. Sowie Jörg Schieder und Marcel Baumgartner vom MSC Lavanttal auf einem BMW 528i E28.