Vom finnischen Schnee in den spanischen Regen: RM Racing war schwer auf Achse, Mühlberger & Stitz brillieren. Und: Rosenberger siegt im Subaru.

RM Racing Austria auf Achse: Jyäskylän Tallviralli mit Roman Mühlberger/Angelika Letz (Klassenrang 8) und Alex Strobl/Andre Kachel (Klassenrang 13) jeweils im Ford Fiesta R5. Savonlinna Ralli: Gerald Rigler/Jürgen Heigl (Klassenrang 9) und Alex Strobl/Andre Kachel (Ausfall), jeweils Fiesta R5.



Danach Rally Costa Brava: Roman Mühlberger/Nadine Dolzer (Mitsubishi Evo VI) bis zur SP4 auf dem sensationellen zweiten Platz hinter Jari Matti Latvala, danach Lenkungsschaden, Platz 127. Bernhard Stitz/Anna-Maria Seidl (Evo VI) ebenfalls mit persönlicher Bestleitung, Platz 2 auf SP7, am Ende Gesamtrang 9, Platz 2 in der Klasse. Stefan Langthaler/Miriam Albrich im neu aufgebauten Evo VI auf Platz 9 in der Klasse. Ruben Zeltner fiel im Porsche aus.



Die Rally Costa Brava zählte auch zur Historischen EM - Kris Rosenberger/Nicola Januschka-Bleicher konnten im neu erworbenen Subaru Impreza 555 den Klassensieg erringen.