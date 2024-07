Alfons Haider fährt MG4 Electric

Die Mobilitätspartnerschaft zwischen MG Motor Austria, dem Denzel Kundencenter Eisenstadt und den Seefestspielen Mörbisch besteht bereits seit 2022. Nun wurde ein auffällig gebrandeter MG4 Electric an Alfons Haider übergeben.



"Born in Britain" trifft London-Musical



Der Elektrokompakte wird Künstler shutteln und für diverse Fahrten zu Terminen eingesetzt. Über 400 Kilometer Reichweite sorgen dabei für Alltagstauglichkeit. Bei Denzel in Eisenstadt wird der MG4 Electric gewartet. Als Managing Director des Importeurs MG Motor Austria meinte Andreas Kostelecky, MBA, bei der Übergabe: "Kultur zu fördern und zu unterstützen nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein. Wir freuen uns, dass wir mit unseren innovativen Fahrzeugen zu einem umweltfreundlicheren und emissionsarmen Fuhrpark der Seefestspiele Mörbisch beitragen dürfen."



In eine ähnliche Kerbe schlägt Haider: "Die Nähe zum Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und unser allgemeines Bestreben, die Seefestspiele Mörbisch möglichst ressourcenschonend und umweltfreundlich zu betreiben, passen hervoragend zur Philosophie der Marke MG Motor."



Fun Facts: Beide Seiten der Kooperation können auf eine lange Tradition verweisen. Die Marke MG gibt es (unter verschiedenen Besitzern) bereits seit 100 Jahren, die Seefestspiele Mörbisch sind knapp 70 Jahre alt. "Born in Britain" wurde als Jubiläumsmotto gewählt – was wiederum zur aktuellen Produktion passt: "My Fair Lady" spielt schließlich in London. Bis zum 17. August wird der Musicalklassiker aufgeführt.



Wer mehr über den MG4 Electric wissen will, findet hier die Vorstellung des aktuellen MG4-Jahrgangs.