BMW ist Partner der Art Basel

Seit zwei Dekaden ist der bayerische Autohersteller Partner der Art Basel in Basel (CH). Für die diesjährige Veranstaltung hat BMW Es Devlin gewonnen, multimediale Arbeiten zu schaffen – diese werden am 10. Juni erstmals öffentlich gezeigt. Vier Werke werden in Halle 1.1 gezeigt: Surfacing (2024), Surfacing II (2024), Mask (2018) und Mask in Motion (2018).



Und nun der Autobezug



Für uns ist vor allem die zusätzliche Gestaltung der BMW iX5 Hydrogen Flotte interessant, denn die Wasserstofffahrzeuge, die gerade eine Welttournee unternehmen, sind auch in Basel zu sehen. Die Karosserie ist "mit einer blau-weiß gefärbten Collage überzogen, in die Es Devlin Bilder und Texte eingefügt hat. Sie sind eine Reminiszenz an die Drucke und die Literatur, die ihre Wände und Bücherregale füllten, als sie noch ein Teenager war", so BMW.



Es Devlin: „Ich habe von den BMW Ingenieuren viel über die wunderbare Symmetrie des Systems gelernt, das in der Wasserstoff-Brennstoffzelle arbeitet: Die Energie, die verwendet wird, um die Wasserstoffatome vom Sauerstoff zu trennen, wird zurückgewonnen, wenn der Wasserstoff im Fahrzeug wieder mit Sauerstoff zusammengeführt wird. Das einzige Nebenprodukt zusätzlich zur freigesetzten Energie, die das Fahrzeug antreibt, ist Wasser.“



Wer die Kunstmesse besucht, kann den Klanglandschaften lauschen, die aus den Gesprächen mit den BMW Ingenieuren entstanden ist und von Musik des Komponisten-Duos Polyphonia untermalt wird.