Business Edition für Audi A6 e-tron

Eine Vorstellung des Audi A6 e-tron gab es auf Motorline bereits Anfang August. Nun folgen die Basismodelle und vor allem die Basispreise!



Bestellungen für alle bereits möglich



Wie bekannt ist, gibt es vom neuen A6 keine klassische Limousine mehr. Sportback heißt somit das neue Grundmodell, das preislich stets unter dem Avant-Kollegen (also dem Kombi) platziert ist. Somit wurde nun der Audi A6 e-tron Sportback Business Edition als Start in die Modellreihe lanciert: 59.990 Euro und somit bereit für hiesige E-Mobilitätsförderungen. Der Avant beginnt bei 61.617 Euro.



Keine Business Edition bei den beiden S6: Der Sportback kostet 99.990 Euro, der Avant ist der erste sechsstellige A6 e-tron – 101.790 Euro. Alle Varianten sind bereits bestellbar, Ende 2024 sollen die Fahrzeuge tatsächlich zu den Kunden rollen.



Audi betont dabei gerne, dass die Ausstattung schon ohne separat zu bezahlende Extras reichlich ist. Das MMI Panoramadisplay im Curved Design, bestehend aus dem 11,9 Zoll großen Audi virtual cockpit und dem 14,5 Zoll großen MMI Touchdisplay, gehört ebenso dazu wie die 800 Volt-Architektur der Premium Platform Electric (PPE) mit einer 75,8-kWh-Batterie (netto) und einem E-Motor mit 210 kW Leistung.



Allrad gibt es dann beim A6 Sportback e-tron quattro, für den ebenso eine Business Edition bereit steht: 68.990 Euro werden hier fällig. Beim A6 Avant e-tron quattro Business Edition liegt der Startpreis bei 70.563 Euro. Quattro heißt auch immer: 94,9-kWh-Batterie und ein weiterer Motor an der Vorderachse. Mit der Peakleistung von 315 kW werden diese Modelle zu souveränen Autobahncruisern. Sollte es knapp werden, hilft das Wissen um die Spurtleistung, in 4,5 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h.