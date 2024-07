Dacia behauptet, der Spring würde zur Demokratisierung der Elektromobilität beitragen. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt diese Aussage: Mit 61.803 Verkäufen war das Jahr 2023 weltweit ein Rekordjahr für das kleine Elektroauto – im Vergleich zu 2022 war es eine Steigerung um 26,4 Prozent. In Europa ist der Spring das dritthäufigste an Privatpersonen verkaufte Elektrofahrzeug. Klar: Wenn kein Firmenwagen angeschafft werden kann, schaut man noch genauer auf den Preis. Und wer heute schon elektrisch fahren will und nicht warten kann, dass sich die Preise durch Skaleneffekte und sinkende Batteriepreise normalisieren, der greift gern zum günstigsten Angebot. Dieses bleibt der Dacia Spring bei den Elektroautos in Österreich nach wie vor.



Duster teilweise als Vorbild



Zur Sache also: Vier Varianten hat Dacia nun angekündigt und eingepreist. Den Dacia Spring Electric 45 Essential um 18.990 Euro, die höhere Ausstattung 45 Expression um 19.990 Euro und schließlich die stärkere Version 65 als Expression ab 20.990 Euro und in der besonders tollen Ausstattung 65 Extreme ab 21.990 Euro. Es ist das erste Mal, dass der Spring in allen drei von den anderen Modellen bekannten Linien erhältlich ist.



Auch bekannt: Das aus dem neuen Duster bekannte YouClip-System mit drei Montagepunkten. Eine Ablagetasche, ein Smartphone-Halter oder der 3-in-1-Würfel können hier befestigt werden. Zwei Lautsprecher, Bluetooth und ein USB-Anschluss sind beim Spring ab Einstieg Serie, ab Expression ist das System "Media Nav Live" mit dem 10-Zoll-Touchscreen optional möglich, bei Extreme ist es Serie. Apple CarPay und Android Auto lässt sich darüber ebenso steuern.



Natürlich hat Dacia auch bei der Sicherheit aufgerüstet, automatische Notbremsung (Stadt/Umland mit Erkennung von Fahrzeugen, Fußgängern, Radfahrern und Motorrädern), Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe hinten, Notrufsignal, Spurwechselwarnung, Spurhalteassistent, Fahreraufmerksamkeitsüberwachung und Notruf (eCall) sind immer an Bord. Auf einen einzigen Tastendruck lassen sich persönliche Präferenzen aufrufen – die Taste heißt nicht umsonst "My Safety".



37 Kilometer täglich im Schnitt



Nett sind die kleinen Details, an die Dacia gedacht hat: Es gibt einen Frunk und auch V2L ist möglich. Vehicle2Load bedeutet, dass die Batterie des Spring ihren Strom auch wieder abgeben kann, etwa bei einem Ausflug an den Elektrogrill oder die Kaffeemaschine – ihr versteht schon.



Batterie und Motor: 45 PS leisten die gleichnamigen Modelle, auch bei den 65ern bezieht sich der Name auf die PS-Leistung. Dass man damit keine großen Hupfer macht, ist Dacia durchaus bewusst, es geht schließlich um eine spezifische Zielgruppe. Die fährt bei vier Fahrten maximal 37 Kilometer am Tag und das noch dazu mit 37 km/h im Schnitt. Dank einem superniedrigen Leergewicht – bei maximal 1.053 Kilogramm mit höchster Ausstattung bekommen E-SUV-Fahrer große Augen – fühlt sich das Fahren trotzdem halbwegs flott an (zumindest im 65er). Und der WLTP-Verbrauch ist mit 14,1 kWh angegeben.