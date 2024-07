Meilenstein für Tesla in Österreich

Mehr als 500 Ladeplätze in Österreichs Tesla-Supercharger-Netzwerk, das kann man als Jubiläum feiern. Bei Tesla hat man sich sogar extra etwas dafür ausgedacht und einen Jubiläums-Schnelllader in Landesfarben installiert. Insgesamt wurde das Netz um 12 neue Ladesäulen im niederösterreichischen

Inning erweitert.



Supercharger V4



Es handelt sich bei dem frischen Dutzend um Supercharger der vierten Generation, um den stromhungrigen Elektroautofahrern die neueste und fortschrittlichste Ladetechnologie von Tesla bieten zu können. Wer Tesla fährt, ist an Plug & Charge sowieso längst gewöhnt – Ladekarten, Apps und Co werden nicht benötigt. Ohne Tesla muss man sich einmal einen Tesla-Account anlegen und kann dann über die App das Laden starten. Auch Ad-hoc-Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte sind möglich.



Bei den Tariffenstern spricht Tesla von einer Peak-Zeit zwischen 16 und 20 Uhr sowie den Off-Peak-Zeiten am Rest des Tages. 40 Cent stehen 36 Cent pro Kilowattstunde gegenüber. Zumindest für Tesla-Fahrer. Für den Rest gib es etwa ein Abo für 9,99 Euro pro Monat, um von den gleichen Konditionen zu profitieren. Ad-hoc ist es etwas teurer.