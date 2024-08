Die Aerodynamik macht dem EQB die Anwärterschaft auf den Reichweiten-Kaiser von Beginn an zunichte. EQA 300 und EQA 350 (beide mit Allrad) bieten zwar mehr Leistung, das hat auf die WLTP-Reichweite jedoch keine positiven Auswirkungen. Wo 250+ draufsteht, gibt es wiederum mehr nutzbare Batteriekapazität. Statt 66,5 sind es 70,5 kWh.



Dreigeteilte Aussichten



Das Testmodell 250+ Österreich-Edition in tiefem Spektralblau konnte mit dem WLTP-Wert (496 bis 560 Kilometer) nicht viel anfangen, brachte uns im Schnitt etwa 420 Kilometer weit. Sinnvoll ist dabei die dreiteilige Reichweiteninfo des Autos: So weit komme ich mit der derzeitigen Fahrweise, so weit wäre bestenfalls möglich und so weit schaffe ich, wenn du es richtig krachen lässt. Einigen geben diese Aussichten sicher zu denken.



Was uns am Facelift gefällt? Die verbesserte Sprachbedienung funktioniert bestens, das Starpattern an der Front stellt die Nähe zu EQE und EQS her und die Plug-&-Charge-Funktion erleichtert den Alltag. Verfeinert wurde der Spurhalte-Assistent, der nun mit Lenk- statt ESP-Eingriff mithilft. Das neue Lenkrad mit den Touch-Bedienfeldern ist dagegen ein Garant für Ärger: Wer gern mit Tempomat fährt, muss höchst präzise agieren, um per Fingerwisch einzelne km/h zu ändern. Auf besser spürbaren Knopfdruck gibt es bloß +10/-10 km/h, was im Alltag seltener zum Einsatz kommt. Aber natürlich durchaus Sinn hat, wenn man dem Auto etwa die Beschleunigung überlässt, ohne selbst zu viel auf das Pedal zu steigen. Wenigstens gibt es für die Lautstärke auch eine Walze in der Mittelkonsole, sonst würde man diese nur höchst willlkürlich verstellen können.