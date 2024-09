So: Einmal klopfen wir uns noch punkto „Maxi-Mini“ auf die Schenkel und dann konzentrieren wir uns wieder auf das Auto, das vor uns steht. Mit knapp 4,5 Metern handelt es sich beim Countryman um das Flaggschiff der Marke Mini, die erst kürzlich um den 4,1 Meter langen Aceman (immer vollelektrisch) aufgestockt hat. Mini wird also fast schon ein Vollsortimenter, bietet klassische Kleinwagen ebenso wie ein Cabrio oder eben das Familien-SUV.



Spurtstark trotz hoher Masse



Als SE All4 ist der große Stromer eine Macht auf der Straße, auch wenn er markentypisch recht putzig aussieht. Die beiden Elektromotoren lassen sich selbst im bravsten Fahrprogramm nicht lange bitten und gehen vehement zur Sache. Der einzige Mini, der die zwei Tonnen Leergewicht knackt, kann in 5,6 Sekunden Landstraßentempo erreichen. Überrascht waren wir vom Fahrwerk, das den ganzen Spaß ohne SUV-Gezappel freudig mitmacht. Gemächlicher Alltag ist natürlich auch möglich. Wer diese Gangart bevorzugt und auf Allrad verzichten kann, wird auch mit dem 204 PS starken Countryman E glücklich und spart dabei 6000 Euro beim Kaufpreis.

Als sehr angenehm empfanden wir den B-Modus, der tatsächliches One-Pedal-Drive bietet, die Rekuperation des D-Modus kann man sich in einem Untermenü nach Bedarf einstellen. Das große Rundinstrument benötigt Gewöhnung, dann ist es aber herrlich zu bedienen und bietet schnellen Zugriff und gute Übersicht. Nett: Egal in welcher Ansicht man sich befindet, beim Navisymbol an der unteren Shortcutleiste sieht man stets auch die Ankunftszeit eingeblendet. Je nach Fahrweise kann man mit 360 bis 410 Kilometer Reichweite rechnen. Unmöglich: Assisted Drive meint es zu gut, bremst etwa vor Kreisverkehren viel zu früh runter. Hinter einem findet das keiner lustig.



Leistung | Drehmoment: 306 PS (225 kW) | 494 Nm

0–100 km/h | Vmax: 5,6 s | 180 km/h

Getriebe | Antrieb: 1-Gang aut. | Allrad

Reichweite | Batterie: 399–432 km | 64,6 kWh

Ø-Verbrauch (WLTP): 16,8–17,4 kWh/100 km

Laden AC: 11 kW, 6:30 h

Laden DC: 130 kW, 29 min (10–80 %)

Länge | Breite| Höhe: 4445 | 1843 | 1635 mm

Kofferraum| Zuladung: 460–1450 l | 495 kg

Testwagenpreis: 53.454 Euro