e-ROUTES App ab Sommer für Stellantis-Marken

e-ROUTES nennt sich eine mobile Anwendung von Stellantis, die speziell für vollelektrische Fahrzeuge konzipiert wurde. Hauptziel ist es, eine intelligente Lösung für eine Routenplanung zu bieten, die stets aktualisierte Navigationsanweisungen auf Basis von Echtzeit-Fahrzeugdaten wie zum Beispiel dem Ladestand der Batterie, der Batteriekapazität oder der Lufttemperatur liefert. e-ROUTES verspricht seinen Nutzerinnen und Nutzern:



• Weniger Sorgen wegen zu geringer Reichweite bei langen Fahrten dank präziser Vorschläge für die effizientesten Ladestationen entlang der Route.



• Eine intuitive Reiseplanung. Dank der Verbindung mit dynamischen Fahrzeugdaten und Verbrauchsspezifikationen bietet die App eine maßgeschneiderte und intelligente Planung basierend auf den Eigenschaften des Fahrzeugs.



• Eine mentale Entlastung durch ein vollständiges Navigationserlebnis von der Planung bis zur Streckenführung, einschließlich Echtzeit-Verkehrsinformationen, Radarkamera-Warnungen und Sprachanweisungen.



e-ROUTES soll bei der Planung der Reise helfen und schlägt die effizientesten Ladestationen auf der Strecke vor. Dies alles angepasst an die Vorlieben der Fahrer, einschließlich Zahlungsoptionen und gewünschtem Mindestbatteriestand. Die Navigation zu jeder Ladestation wird durch Echtzeit-Verkehrsinformationen und dynamische Updates zum Ladezustand des Fahrzeugs erleichtert. So können die Reisen neu berechnet werden, wenn sich die Bedingungen ändern. Wenn zum Beispiel schneller gefahren wird als ursprünglich geplant, informiert e-ROUTES über neue Routenoptionen und schlägt vor, die Ladezeiten vorzuziehen, um die Ankunft am Ziel gemäß den vordefinierten Präferenzen zu gewährleisten – wie zum Beispiel einen spezifischen Mindestladestand bei der Ankunft.



Darüber hinaus werden für jede Fahrt präzise Vorschläge zur Echtzeit-Verfügbarkeit von Ladestationen gemacht, sodass man sofort weiß, ob eine Station belegt oder frei ist. Bei der Planung einer Fahrt zu einer vorgeschlagenen Ladestation werden außerdem Restaurants, Bars und Hotels in der Nähe angezeigt, sodass schnell entschieden werden kann, ob die Ladezeit etwa für einen Kaffee genutzt oder die Reise basierend auf der Verfügbarkeit bestimmter Dienstleistungen geplant werden kann. Zudem ist e-ROUTES in der Lage – je nach Verfügbarkeit – die Kosten jeder Ladesitzung zu schätzen, so dass die Gesamtkosten der für die Reise benötigten Aufladung im Voraus bekannt sind.

Und schließlich können Nutzende bei Fahrtantritt auf Wunsch die Sprachführung aktivieren, um unterwegs Tipps zu erhalten. So kann die Fahrt komplett genossen werden, unterstützt durch Echtzeit-Verkehrsinformationen und Warnungen vor Geschwindigkeitskontrollen.



e-ROUTES ist im CONNECT PLUS-Paket enthalten – oder als eigenständiger Service für für all jene, die ihr Fahrzeug vor dem 3. Juli 2023 gekauft haben.