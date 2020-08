BMW X4 Facelift: Erlkönig gesichtet

Wenn Testfahrer in Mauerbach wandern gehen ...

Unverhofft kommt oft: Letztens kam uns ein noch gut verklebter Erlkönig des kommenden X4 Facelifts vor die Linse. Was uns der Testwagen verrät ...

Normalerweise sind Erlkönige ja vor allem rund um das Werk ihres Herstellers oder auf der Nordschleife zu sehen. Ab und an verschlägt es sie aber auch noch Österreich; so auch diesen Testwagen für das kommende X4 Facelift, das wir für Anfang nächsten Jahres erwarten.



Während der Pilot sich wohl bei einem Spaziergang über den Wiener Stadtwanderweg die Füße vertreten hat, konnten wir die passenden, viel verratenden Fotos machen. So wird beim genauen Hinsehen etwa klar, dass sich BMWs "kleines" SUV-Coupé optisch in so mancher Hinsicht seinem größeren und jüngeren Bruder, dem X6 annähern wird. Nicht nur, weil die Niere größer wird (na no na ned), sondern auch, weil eben jene ganz wie beim X6 oder anderen, aktuellen Modellen (3er, z.B.) direkt in die Scheinwerfer münden wird. Auch bei den Rückleuchten wird X6-Charme einkehren: Es sieht so aus als würden dessen Standlicht-Linien nicht mehr am unteren Ende entlanglaufen wie jetzt, sondern eben wie beim X6 einen Knick an der Fahrzeugaußenseite machen und dann oben entlang laufen.



In den Innenraum konnte unser Redakteur leider nicht spähen, allerdings dürften wir uns hier auf das übliche Faceliftprogramm einstellen: Größere Screens fürs Infotainment etwa, dessen Software ja bereits dieses Jahr ohne großes Brimborium auf die aktuellste Version samt gegenläufiger Anzeigen im Digitaltacho und Sprachsteuerung samt "Hey BMW" upgedated wurde. Darüber hinaus? Detailverbesserungen und eventuell die neue Bedienkonsole samt kleiner und runderem Automatik-Wahlhebel, wie er aktuell im Dreier und eben dem X6 zu finden ist.



Achja und PS: Nein, der Testfahrer hat beim Einparken nicht den Zaun mitgenommen, der war schon so. ;)