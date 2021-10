60 Prozent sind für Tempolimit

Ganz offensichtlich will eine mögliche Ampel-Koalition exakt am Mehrheitswillen der Deutschen vorbei entscheiden - jedenfalls beim Thema Tempolimit. Das soll ja auf Wunsch der FDP nicht kommen. Dabei unterstützen immer mehr Menschen eine solche Maßnahme. Das zeigt laut tagesschau.de der ARD-DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin.



Gefragt nach sinnvollen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz sage demnach eine deutliche Mehrheit (60 Prozent), ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen gehe in die richtige Richtung. Dieser Wert sei im Vergleich zum Juni um drei Prozentpunkte gestiegen.



38 Prozent der Befragten halten ein generelles Tempolimit hingegen für den falschen Weg. Auf noch deutlichere Ablehnung stößt eine mögliche weitere Erhöhung des Benzinpreises: 78 Prozent sind dagegen, 19 Prozent dafür. Höhere Energiepreise sehen wiederum 84 Prozent kritisch, nur 14 Prozent können sich mit einer solchen Maßnahme anfreunden.