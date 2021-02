Cupra Leon bekommt 300 PS-Topmodell

Cupra Leon bekommt 300 PS-Topmodell | 09.02.2021

Konventioneller Antrieb und ein Sperrdifferenzial

Cupra macht dem Leon Beine: Mit dem 221 kW/300 PS starken Spitzenmotor der Baureihe beschleunigt der sportlich abgestimmte Spanier per 7-Gang-DSG in 5,7 Sekunden aus dem Stand bis zur 100-km/h-Marke.

Das maximale Drehmoment des 2,0-l-TSI-Aggregats liegt bei 400 Newtonmeter (Nm), den Spritverbrauch gibt die Seat-Tochter mit 7,4Liter Super je 100 Kilometer an. Zudem versprechen die Spanier lineare Leistungsentfaltung sowie durch eine hohe Agilität bei guter Dosierbarkeit.



Auch das Fahrwerk wurde für die zusätzliche Power nachgeschärft: adaptive Dämpfer etwa gehören ebenso zur Serienmitgift wie die Progressivlenkung und eine intelligente Vorderachsquersperre. Extra löhnen muss man hingegen die ebenso verfügbare Brembo-Bremsenanlage oder das Beats Audiosystem.



In Deutschland darf der Wagen ab sofort zu Preisen ab 39.970 Euro bestellt werden. In Österreich wird er für April erwartet. Preise stehen ob der aktuell besonders komlexen NoVA-Situation noch keine fest. Wir reichen diese nach.