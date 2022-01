Die nächste Generation startet 2023

Der ASX war in Österreich immer sehr wichtig für die Marke Mitsubishi und auch international ist er ein Bestseller: 380.000 Fahrzeuge wurden bisher verkauft. Das etwa 4,3 Meter lange SUV wird seit 2010 gebaut, bereits 2012 erfogle ein erstes Facelift. Ein weiteres Update gab es 2016 und schließlich 2019. Bald soll eine echte zweite Generation folgen.



Frühjahr 2023, so definiert Mitsubishi das Markteinführungsdatum des neuen ASX. Bezüglich der neuen Optik hält sich der japanische Hersteller noch ziemlich bedeckt, die Front hat auf dem ersten Teaserbild zumindest nichts mehr mit dem gewohnten Auftreten zu tun. Sehr auffällig: Ein großes Logo zeigt mächtig Selbstbewusstsein an und die Leuchtengrafik könnte ein neues Familiengesicht vorwegnehmen.



Konkret werden die Japaner nur bei zwei Motoren der "breiten Palette an Antriebsarten": Ein Plug-in-Hybrid (PHEV) und ein Hybrid (HEV) sind fix vorgesehen. Klar, in der Liga der PHEV war Mitsubishi mit dem Outlander der Pionier und auch der Eclipse Cross ist mittlerweile mit der Kombi aus Benziner, Elektromotor und Ladeanschluss zu haben. 200.000 PHEV hat der Hersteller bis jetzt an Kunden gebracht. Gespannt sind wir auf den Hybrid-ASX, denn ein geschlossenes System ohne Auflademöglichkeit hat es bisher bei den drei Diamanten noch nicht gegeben.