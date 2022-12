Diese Farben kaufen wir am liebsten

Um es kurz zu sagen: Ja, Silber- und Grautöne liegen nach wie vor deutlich in Führung. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass wir vielleicht gerne ein buntes Auto hätten. Sicherheitshalber aber dann doch lieber zu einem Lackkleid greifen, das man auch relativ leicht wieder abstoßen kann.



Die Reihenfolge im Jahre 2022 lautet also:

1. Grau/Silber mit 30,8 Prozent

2. Schwarz mit 26,3 Prozent

3. Weiß mit 20,2 Prozent

4. Blau mit 9,9 Prozent

5. Rot mit 5,8 Prozent

6. Grün mit 2,2 Prozent

7. Orange mit 1,1 Prozent

8. Gelb mit 0,9 Prozent

9. Braund mit 0,7 Prozent

10. Lila/Violett mit 0,1 Prozent



Wir lernen daraus: Möglichst neutrale Farben nehmen mit Abstand die Führung ein, wobei manche sogar meinen, dass es sich bei Schwarz oder Weiß ja gar nicht einmal um eine echte Farbe handelt. Jetzt könnte man meinen, dass wir doch ein wenig aufwachen, nachdem die Elektromobilität doch einen gewissen Schwung an mutigen Farbtönen ins Spiel gebracht hat. Doch der Trend spricht eine ganz andere Sprache. Entschieden sich 2021 noch 75,9 Prozent aller deutschen Autokäufer für ein graues, silbernes, silbergraues, schwarzes oder weißes Auto, so waren es 2022 bereits 77,3 Prozent.

Den Mutigen gehört vielleicht also die Welt. Aber ziemlich sicher kein Neuwagen.