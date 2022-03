Das exklusiv als Cabrio erhältliche Fahrzeug soll die Freigeistigkeit des originalen Sondermodells aus dem Jahre 1968 verkörpern, das seinerzeit mit dem Slogan "California made it happen" beworben wurde. Konkret entstanden zum Start des ersten Mustang in den ganzen USA schnell diverse Besitzerclubs und viele regionale Händler machten sich hurtig an die Entwicklung personalisierter Designs des Autos. Eine dieser Special-Editions war das "California Special". Es war inspiriert vom Mustang Shelby GT Stufenheck-Prototyp aus dem Jahre 1967 und hatte einen dunklen Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und einen seitlichen Rennstreifen sowie einen von Shelby inspirierten Spoiler. Das Endergebnis gefiel Ford selbst so gut, dass das blaue Oval selbst eine begrenzte Anzahl dieser Autos herstellte. Heute sehr begehre Sammlerstücke.



Die neuste Interpretation dieses "California Special" seht ihr nun auf den Bildern oben. Es greift mit dem wabenförmigen Kühlergrill in Ebenholzschwarz und einem GT (für Mustang GT) /CS-Abzeichen (für California Special) in Rot sowie unteren Seitenstreifen in Schwarz, Rot und Grau Design-Elemente des Originals auf. Zudem tragen Aerodynamik-Details wie ein größerer Frontsplitter oder die optionalen seitlichen Lufthutzen im Heckbereich ebenso zum besonderen Look des Autos bei wie die dunkelgrauen Fünf-Speichen-Leichtmetallräder.



Innen wiederum sorgen rote Ziernähte in den serienmäßig kühl- und beheizbare Vordersitzen samt Editions-Logos für etwas besonderen Flair.



Auch sonst wurde freilich nur ganz oben ins Regal gegriffen. Das neue Editionsmodell basiert also auf dem aktuellen Ford Mustang GT mit dem 5,0-Liter-V8-Benzinmotor und einer Leistung von 330 kW/449 PS und kombiniert diesen mit der 10-Gang-Wandlerautomatik, und Sperr-Differenzial. Auf Wunsch warten zudem eine vierflutige Abgasanlage und das variable MagneRide-Fahrwerk.



Preislich startet der amerikanische Traum ab sofort bei 60.800 Euro. Zumindest in Deutschland. Ob und zu welchem Tarif der Wagen auch in Österreich zu haben sein wird, ist uns noch nicht bekannt.