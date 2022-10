Neue App „Suzuki Connect“ vorgestellt

„Nicht nur unser tägliches Leben wird durch viele neue Technologien immer vernetzter, auch in der Kommunikation zwischen Auto, Fahrer und Händler wird ein ständiger Datenaustausch immer wichtiger. Mit der neuen Suzuki Connect App können unsere Kunden den Status ihres Fahrzeugs in Echtzeit überprüfen sowie auf viele praktische Dienste zugreifen. Wir sind sicher, damit einen echten Mehrwert für unser Kunden zu bieten.“, zeigt sich Roland Pfeiffenberger, MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA) zuversichtlich.



Konkret erwarten S-Cross-Fahrer:innen ab 24. Oktober – da ist die App dann im Google Play Store, sowie im Apple App Store verfügbar – zum Start diese Funktionalitäten:



Fahrzeugstatus-Benachrichtigungen

Diese Funktion benachrichtigt den Nutzer**) (Fahrzeugbesitzer) über die Smartphone-App, wenn er das Fahrzeug verlassen hat, ohne die Türen zu verriegeln, oder wenn er vergessen hat, die Scheinwerfer oder Warnblinker auszuschalten. Unverriegelte Türen können mit dem Smartphone aus der Ferne verriegelt werden, ohne dass man zum Fahrzeug zurückkehren muss.



Parkplatz-Suche

Diese Funktion zeigt den Standort des Fahrzeugs auf einer Karte innerhalb der SUZUKI CONNECT App an. Die App kann auch einen URL-Link generieren, um den Standort des Fahrzeugs per E-Mail oder Textnachricht mit anderen zu teilen. (Wenn das Fahrzeug in einem mehrstöckigen Parkhaus geparkt ist, enthalten die Standortdaten keine Stockwerksnummer usw. An Orten mit schlechtem GPS-Empfang, zB in unterirdischen Gebäuden, ist es unter Umständen nicht möglich, den genauen Standort anzuzeigen.)



Fahrtenübersicht

Diese Funktion ermöglicht es dem Nutzer (Fahrzeugbesitzer), die Fahrdaten des Fahrzeugs der letzten 18 Monate über die Smartphone-App abzurufen, einschließlich der täglichen Fahrdaten, der Fahrdauer, der Entfernung, des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs sowie der Start- und Zielorte.



Geozonen und Sperrstundenalarm

Für den Fall, dass ein anderer Fahrer das Fahrzeug benutzt, kann der Nutzer (Fahrzeugbesitzer) Smartphone-Benachrichtigungen erhalten, wenn das Auto in ein bestimmtes Gebiet einfährt, es verlässt oder sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht darin aufhält.



Sicherheitsalarme

Das Smartphone des Nutzers (Fahrzeugbesitzer) wird benachrichtigt, wenn das Fahrzeug den ausgewählten Ort verlässt oder der Motor während eines bestimmten Zeitraums gestartet wird, wenn das Fahrzeug nicht durch den Nutzer (Fahrzeugbesitzer) in Verwendung ist.



Fahrzeugzustands-Benachrichtigung

Diese Funktion alarmiert den Nutzer (Fahrzeugbesitzer) über sein Smartphone, wenn eine Warnleuchte im Fahrzeug aufleuchtet. Für zusätzliche Sicherheit kann der Nutzer (Fahrzeugbesitzer) über die App Informationen über die mögliche Ursache der Warnleuchte sowie Ratschläge für den Einsatz vor Ort erhalten. Pannenhilfe*4 und Suzuki Händler können ebenfalls direkt über die App kontaktiert werden.



Periodische Wartung / Rückrufbenachrichtigung

Diese Funktion informiert den Nutzer (Fahrzeugbesitzer) über die App, wenn es Zeit für eine regelmäßige Wartung ist oder wenn Rückrufe oder Serviceaktionen angekündigt werden.



"Suzuki Connect" wird zunächst in den aktuellen S-CROSS-Modellen verfügbar sein, bevor es in Zukunft in weiteren ausgewählten Modellen der Suzuki-Produktpalette eingeführt wird. Welche das sind und wie hier der Zeitplan aussieht, lässt Suzuki zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.