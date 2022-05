Diese sollen zum einen den optischen Auftritt schärfen und zum anderen ein "noch emotionaleres Fahren" ermöglichen. Obendrauf gibt es noch das competition plus-Paket mit optionalem Gewindefahrwerk (RS-Sportfahrwerk pro), das laut der Ingolstädter ein Maximum an Dynamik und Fahrspaß bereitstellt und dennoch die volle Alltagstauglichkeit ermöglicht.



Durch die verringerte Dämmung zwischen Motor- und Innenraum sollen RS 4 Avant und RS 5 "mit spannender Akustik auf neuem Niveau" aufwarten. Zudem spart das ganze immerhin acht Kilogramm Gewicht ein. Ihr V6-Biturbo leistet 331 kW/450 PS und liefert 600 Newtonmeter Drehmoment von 1.900 bis 5.000 U/min. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der RS 4 Avant mit competition-Paket in 3,9 Sekunden, eine Verbesserung im Vergleich zur Serie um 0,2 Sekunden. Das RS 5 Coupe respektive der RS 5 Sportback absolviert diese Disziplin in 3,8 Sekunden, eine Verbesserung um 0,1 Sekunden. Die beiden competition-Pakete bringen zudem eine Anhebung auf eine Höchstgeschwindigkeit auf immerhin 290 km/h mit.



Ebenfalls überarbeitet wurde die Lenkung. Deren Übersetzung ist nun im Verhältnis 1:13,1 fixiert. damit verspricht die Marke mit den Ringen, Zitat, "noch zielsichereres Fahrverhalten sowie noch mehr Linientreue bei mittleren, hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten." Darüber hinaus wurde an der Software gearbeitet. Zum einen der des Sperrdifferenzials, die nun eine noch hecklastigere Abstimmung im "dynamic"-Modus erreicht. Und zum anderen an der des Getriebes, das somit einerseits verringerte Schaltzeiten, gleichzeitig aber auch eine spürbar größere Spreizung zwischen den einzelnen Fahrmodi bieten soll. Und last but not least: Auch "stehen bleiben" können die starken Ingolstädter mit dem competition-paket schneller. In Verbindung mit dem Pirelli P Zero Corsa, einer neu abgestimmten ABS-Software und der RS-Keramikbremsanlage reduziert sich der Bremsweg aus 100 km/h um bis zu 2 Meter.



Für den schöneren, akustischen Auftritt wartet zudem eine neue RS-Sportabgasanlage plus mit Endrohren in Schwarz matt. Apropos "schwarz": Mit den neuen Paketen hält die Außenfarbe Sebringschwarz Kristalleffekt Einzug in den RS4 und RS5-Katalog. Wer noch weiter nachschärfen möchte, kann das glanzgedrehte competition-Rad in Phantomschwarz erstehen. Auf Wunsch kombiniert Audi das Vollfräsrad in 20 Zoll optional mit dem Hochleistungsreifen Pirelli P Zero Corsa.



Auch Fans von Carbon können sich freuen. Ausschließlich mit Comp-Paket kann das serienmäßige "Optikpaket Schwar glänzend" in "carbon matt" geändert werden. Dabei werden die Anbauteile, unter anderem Außenspiegel, Frontblade, seitliche Flaps, Einleger der Schwellerverbreiterungen und Heckdiffusor, in Carbon matt ausgeführt. Alle übrigen Anbauteile erstrahlen in Schwarz.



Ab Juli stehen die Boliden mit den neuen Paketen beim Händler. Das competition-Paket schlägt als Extra knapp unter 8.000 Euro zu Buche, das competition-plus-Paket mit rund 12.000 Euro. Der "normale" RS 4 Avant kostet in Deutschland ab 86.000 Euro, das Audi RS 5 Coupe und der RS 5 Sportback ab 87.000 Euro. In Österreich belaufen sich die Startpreise wiederum auf 104.239 Euro für den RS 4 Avant, 108.670 Euro für das RS 5 Coupé und 109.644 Euro für den RS 5 Sportback.