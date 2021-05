Sondermodell für den Jaguar F-Type

Von Whitley bis Florenz

Als R-Dynamic Black bietet Jaguar das F-Type Coupé und Cabriolet mit reichlich Ausstattung an. Dazu gibt es drei Farben, unter anderem "Firenze Red".

Als R-Dynamic Black bietet Jaguar das F-Type Coupé und Cabriolet mit reichlich Ausstattung an. Dazu gibt es drei Farben, unter anderem "Firenze Red".

Mit einem verfeinerten Erscheinungsbild starten die Sondereditionen des Jaguar F-Type in die warme Jahreszeit. Sind es innen besondere Stichmuster, Schaltwippen aus satiniertem Aluminium oder der Dachhimmel – beim Cabrio nur die A-Säulen – aus Premium-Velours, werden Coupé und Cabrio außen mit dem Black Pack und eigens gestalteten 20-Zoll-Felgen aufgewertet. Drei Farben stehen für die Interessenten zur Wahl, bei Schwarz fällt der Kontrast natürlich flach (ganz schwarz ist der F-Type natürlich dennoch eine ganz schön coole Erscheinung), bei Grau sieht das schon reizvoll aus. Unser Bild zeigt „Firenze Red“, so stechen die schwarzen Elemente im Sinne des Erfinders hervor. Jaguar betont, dass der F-Type weltweit bereits 180 Designpreise eingeheimst hat. Wir erinnern uns nicht zuletzt an den "Autonis 2017" (Doppelsieg für Coupé und Cabrio) oder den Design Award von AUTO BILD im Jahr 2014.