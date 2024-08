Ende Juli war es klar: Ethan James Green shootet den Kult-Kalender von Pirelli. Nun sind erste Backstage-Fotos aufgetaucht, wie der in New York lebende Fotograf die Models vor seiner Linse inszeniert.



Nackte Haut, exotische Kulissen



Noch einmal wollen wir hier Stylistin Tonne Goodman zitieren, die vom Fotografen auf den Zeitdruck angesprochen meint: "Es geht ja nicht wirklich darum, was sie tragen, sondern was sie nicht tragen..." In unserer Galerie könnt ihr sehen, was damit gemeint ist. "The Cal 2025" zeigt einiges an nackter Haut, exotische Kulissen (zumindest für unser Auge, geshootet wurde in Miami im Historic Virginia Key Beach Park) gehören natürlich dazu.



Als Konzept hinter dem Kalender wird "Refresh and reveal" (Neubetrachtung und Enthüllung) genannt. Die Models beim Shooting waren: Simone Ashley, John Boyega, Vincent Cassel, Elodie Di Patrizi, Connie Fleming, Ethan James Green, Martine Gutierrez, Hoyeon, Padma Lakshmi, Hunter Schafer, Jenny Shimizu, Jodie Turner-Smith