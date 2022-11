VW Golf & Tiguan: Now-Modelle vorgestellt

Die Now-Modelle basieren auf der "Life"-Basisausstattung, können aber durch eine eingeschränkte Auswahl an Extras bis zu einem gewissem Grad den eigenen Vorlieben angepasst werden, ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Lieferzeit, die VW mit maximal (!) vier Monaten angibt.



Der Golf NOW:

Er startet ab 26.160,- Euro und bringt dabei immerhin schon LED-Scheinwerfer sowie das Radio Composition mit. Als Extras sind unter anderem diese verfügbar: Panorama Ausstell-/Schiebedach, Head-up-Display, LED-Plus-Scheinwerfer, Navigationssystem Discover Media und Discover Pro sowie das Unlimited-Paket light, welches wiederum gängige Ausstattungselemente im Paket bündelt. Dazu gehören: ergoActive-Sitz, Fahrassistent Travel Assist, Licht- und Sicht-Paket Rückfahrkamera Rear View, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem „Keyless Advanced“, hintere Seitenscheiben und Heckscheibe abgedunkelt, Textilfußmatten vorne und hinten sowie das Winterpaket.



Unter der Haube stehen ein 110 PS TSI-Motor mit Handschaltung (ab 26.160,- Euro) oder DSG (29.360,- Euro) und ein 115 PS TDI ab 29.430,- Euro, dann auch zum selber schalten, zu Wahl.



Der Tiguan NOW

Auch der Tiguan bekommt eine "Now"-Edition. Diese startet ab 35.620,- Euro und bringt darum z.B. App-Connect inkl. Wireless-Funktion, die automatische Distanzregelung ACC, einen umklappbaren Beifahrersitz, eine Lendenwirbelstütze vorne, das Radio Ready 2 Discover inkl. Streaming und Internet mit. Auch er kann freilich noch weiter aufgewertet werden, etwa um das Digital Cockpit Pro, Navigationssystem Discover Media oder Pro, Rückfahrkamera Rear View, Winterpaket und Parklenkassistent Park Assist.



Zu den Motoren. Es darf gewählt werden zwischen dem 122 PS TDI ab 35.620,- Euro, dem 150 PS TSI DSG ab 37.690,- Euro und dem 150 PS TDI 4MOTION DSG ab 43.760,- Euro.