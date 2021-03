VW gewährt ersten Vorgeschmack auf den Taigo

Kleines SUV-Coupé auf Nivus-Basis

Wem der T-Cross nicht spannend genug ist hat bei Volkswagen künftig die Option eines kleinen SUV-Coupés. Marktstart des Taigo ist Ende des Jahres.

Ob der Taigo ein SUV ist? Geht es nach den Marketingabteilungen von VW defintiv nicht. Viel lieber spricht man von einem CUV, was für Crossover Utility Vehicle steht. Was sie damit meinen: Der Neuling kombiniert die erhöhte Sitzposition wie wir es zum Beispiel vom T-Cross kennen mit einer Coupé-haften Linienführung, wie wir es zum Beispiel von diversen Audis, BMWs und Mercedes kennen. Aber in der Kleinwagen-Region? Da steht der Taigo ziemlich allein da.



Er basiert auf dem in und für Brasilien gebauten Modell Nivus und wird für den europäischen Markt im Werk Pamplona in Spanien gebaut. Speziell für den Einsatz auf dem alten Kontinent wird er mit sparsamen TSI-Motoren, serienmäßigen LED-Scheinwerfern, einem modernen Bedienkonzept, einem komplett digitalen Cockpit sowie einer Vielzahl an Assistenzsystemen bestückt.



In den Handel kommt das CUV Ende 2021. Bis dahin sollte es dann auch schon echte Fotos geben.