Nachruf Horst Felbermayr senior

Horst Felbermayr senior 1945 – 2020

Der erfolgreiche Unternehmer, Rennfahrer und Förderer des Motorsports verstarb im 74. Lebensjahr.

Horst Felbermayr senior baute das gleichnamige Unternehmen mit Sitz in Wels in zweiter Generation zu einem der führenden heimischen Bau- und Transportunternehmen auf. Sein liebstes Hobby war immer der Motorsport, dem er sich über Jahrzehnte widmete. Besonders verbunden war er mit der Marke Porsche, mit der er auch seine größten Erfolge in der FIA GT, ELMS und Le Mans Series feierte.



Der ambitionierte Gentlemen-Driver schaffte es bis nach Le Mans, wo er 2011 unverschuldet am Steuer eines Proton Porsche einen schweren Unfall erlitt, der ihn zum Rückzug aus dem Sport zwang.



Besonders geschätzt wurde er im Fahrerlager für seine unkomplizierte und bodenständige Art. Doch nicht nur hinter dem Lenkrad war Felbermayr Senior aktiv, er trat auch als Sponsor und Förderer des Sports auf.



Er übergab die Geschäftsleitung des Unternehmens im Jahr 2015 an seinen Sohn Horst junior, der selbst Rennfahrer war und viele Rennen mit seinem Vater bestritt. Horst Felbermayr senior wurde 74 Jahre alt.



Ein umfangreichere Würdigung des Lebenswerks von Horst Felbermayr senior ist für die Zeit nach der Trauerphase angedacht.