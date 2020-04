F1-Mix im ORF: Virtueller GP und Klassiker

Formel 1-Mix im ORF: Virtueller Grand Prix und Klassiker

Zur Primetime wiederholt der ORF jeden Sonntag Grand Prix-Klassiker. Am 5. April kommentiert Ernst Hausleitner den virtuellen GP von Australien mit fünf aktuellen F1-Piloten.

Der ORF hat nun auf die aktuellen, coronavirusbedingten (Nicht)-Ereignisse in der Formel 1 reagiert: Ab sofort werden jeden Sonntag Grand Prix-Klassiker mit Originalkommentar gesendet. Und zwar jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr auf ORF Sport plus. Am kommenden Sonntag jedoch wird der kürzeste je gefahrene Grand Prix wiederholt, der nur 25 Runden andauernde Grand Prix von Australien 1991.



Denn um 21 Uhr überträgt ORF Sport plus den virtuellen Grand Prix von Australien (Esports), bei dem fünf aktuelle Formel 1-Piloten am Start sein werden (Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi) und bei dem auch Haudegen Johnny Herbert wieder ins Lenkrad greifen wird. Weil bei RBR Athlet Ben Stokes an den Start geht, scheint es unsicher, ob mit Philipp Eng wieder ein Österreicher vertreten ist. Eng wurde am vergangenen Wochenende beim virtuellen Grand Prix von Bahrain Dritter. Das Besondere an der Live-Übertragung: Ernst Hausleitner höchstpersönlich wird den virtuellen Grand Prix, bestehend aus zwei Läufen, kommentieren...



Danach wird um 22.30 Uhr ein weiterer Grand Prix-Klassiker ausgestrahlt, der Grand Prix von Europa 1993. Die Auswahl dieser Rennen überließ Hausleitner seiner Twitter-Crowd, die sich Rennen wünschen konnte. Die meistgenannten Rennen werden gespielt, darunter auch Kanada 2011, USA 2005, Deutschland 2019, Brasilien 2008 usw.