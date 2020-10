Formel 1 Nürburgring 2020: Lewis Hamilton zieht mit Schumacher gleich

Formel 1 Nürburgring 2020: Lewis Hamilton zieht mit Schumacher gleich

Mit seinem 91. Sieg ist Lewis Hamilton am Nürburgring mit Michael Schumacher gleichgezogen - WM-Duell nach Bottas-Ausfall praktisch entschieden

Lewis Hamilton hat den Großen Preis der Eifel für sich entschieden und ist mit seinem 91. Sieg ausgerechnet auf deutschem Boden mit Michael Schumacher gleichgezogen. Der Mercedes-Pilot gewann das Rennen auf dem Nürburgring souverän vor Max Verstappen (Red Bull) und machte damit einen gewaltigen Sprung in Richtung siebtem WM-Titel.



Denn Hauptkonkurrent Valtteri Bottas musste seinen Boliden mit einem technischen Defekt - mutmaßlich an der MGU-H - vorzeitig abstellen und blieb ohne Punkte. Bottas hatte am Start die Führung behauptet, war nach einem Verbremser aber hinter Teamkollege Hamilton gefallen. Wenige Runden später streikte sein Mercedes.



Auf Rang drei holte Daniel Ricciardo seinen ersten Podestplatz für Renault, was seinem Teamchef Cyril Abiteboul nun ein Tattoo nach Ricciardos Wahl beschert. Vierter wurde Sergio Perez (Racing Point) vor dem McLaren von Carlos Sainz (5.) und Pierre Gasly (6./AlphaTauri).



Charles Leclerc (Ferrari) wurde von Startplatz vier auf Rang sieben zurückgereicht, dafür holte Nico Hülkenberg (Racing Point) bei seinem Comeback von ganz hinten als Achter starke Punkte. Die weiteren Fahrer in den Top 10: Romain Grosjean (9./Haas), der am Start von einem Stein am Finger getroffen wurde und mit Schmerzen fuhr, und Antonio Giovinazzi (10./Alfa Romeo).



Sebastian Vettel (Ferrari) leistete sich in der Anfangsphase des Rennens einen Dreher und blieb als Elfter ohne Punkte.



In der WM hat Lewis Hamilton jetzt 69 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger.



Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.