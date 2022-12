Familienautos

Familienautos | 23.12.2022

Ausgabe 2023

Wie gemalt … so schön sind viele der Familienautos, die wir heuer unter die Lupe genommen haben. Deswegen haben wir den wichtigsten Menschen in diesem Magazin, unseren Kindern, diesmal ein bisschen „Weißraum“ geschaffen. So können Mama und Papa in unserem Werk das ideale Fahrzeug finden – und die Sprösslinge haben auf vielen Seiten Platz, um sich mit Bunt- und Malstiften auszutoben.



An dieser Stelle wieder ein großes Dankeschön allen treuen Protagonisten, wirtschaftlichen Partnern und Kollegen, die dazu beigetragen haben, dass FAMILIENAUTOS so informativ und prächtig gelungen ist. Nach wie vor bietet unser Katalog im deutschsprachigen Raum die einzige Auflistung aller relevanten, in Österreich erhältlichen Familienfahrzeuge. Den Katalogteil finden Sie wie gewohnt am Ende des Magazins. Drumherum gibt‘s die Testbe-richte sowie viel Interessantes über Kindersicherheit, Finanzierung oder auch Camping. Viel Freude und Unterhaltung beim Schmökern – und fahren Sie weiterhin sicher!



Editorial von Chefredakteurin Petra Mühr