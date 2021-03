Eintragungsfreie Aftermarket-Felgen

Eintragungsfreie Aftermarket-Felgen | 16.03.2021

Gibt es das?

Die Felgen des Herstellers hauen einen nicht so recht vom Hocker, die Mühen einer Eintragung möchte man sich aber auch nicht antun; mit dieser Krux hatte vermutlich jeder schon einmal zu kämpfen, der sich für sein Auto neue Felgen anlachen wollte. Doch neben der nicht ratsamen Lösung, nicht-originale Felgen einfach ohne Eintragung zu fahren, gibt es glücklicherweise auch eine legale Alternative: Eintragungsfreie Felgen von Nachrüst-Herstellern.

Eine Felge passt schnell einmal auf ein Auto – also zumindest in dem Sinne, dass man sie ans Auto schrauben kann. Das allein bedeutet aber freilich noch lange nicht, dass sie auch für dieses geeignet ist. Das ist bei Felgen von Automobilherstellern selbst ebenso wenig anders wie bei allen anderen am Markt – immerhin passt beispielsweise eine Felge eines BMW M5 noch lange nicht auf einen BMW 116d, egal wie sehr es sich der Besitzer vielleicht wünscht. Die Gründe dafür sind vielfältig und erfordern etwas technisches Detailwissen. Wer sich diesbezüglich die volle Dröhnung geben will, wird in unserem detaillierten Artikel „Neue Räder am Auto montieren und eintragen“ fündig. Hier nur schnell die wichtigsten Basics:

Physikalische Beschränkungen:

Ob eine Felgen-Reifen-Kombination prinzipiell auf ein Auto passt oder nicht wird durch Faktoren wie die Einpress-Tiefe, die Reifen-Dimension und den Abrollumfang bestimmt. Diese Faktoren bestimmen zusammen im Grunde wie groß und breit das Rad am Ende ist und wie „tief“ es im Radkasten sitzt. Das ist alles für die Spurweite und Höhe des Fahrzeugs wichtig und dementsprechend reglementiert. Zudem muss natürlich noch der Lochkreis der Felge passen – also die Größe der Löcher für die Schrauben.

Rechtliche Beschränkungen:

Egal was ihr im Internet vielleicht einmal gelesen habt oder euch von Freunden erzählt wurde: Laut österreichischer Rechtsprechung gehören Räder NICHT zu den eintragungsfreien Umbauten. Eigentlich muss also alles, was nicht vom Hersteller des Autos für EXAKT das betreffende Fahrzeug freigegeben wurde auch eingetragen, oder zumindest die Betriebserlaubnis (ABE) mitgeführt werden – vollkommen egal, ob es die selben Dimensionen oder ein TÜV-Gutachten hat. Einzige Ausnahme – und da kommen wir zur Antwort auf unsere Headline – sind sogenannte ECE-Felgen.

Die EG-, bzw. ECE-Genehmigung

Eine ECE-Genehmigung entspricht in ihrem Charakter der ABE – also einer „Allgemeinen Betriebserlaubnis“, bei der keine Eintragung erfolgen, wohl aber der passende Bescheid immer mitgeführt werden muss (GILT NICHT FÜR ALUFELGEN! HIER IST EINE EINTRAGUNG AUCH FÜR RÄDER IN ÖSTERREICH ZWINGEND ERFORDERLICH!), hat jedoch zwei Vorteile. Zum einen ist sie in ganz Europa gültig und zum anderen erfordert sie weder eine TÜV-Vorführung, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere, noch das Mitführen irgendwelcher Unterlagen. Der Grund ist einfach: die so gekennzeichneten Nachrüstteile entsprechen in ihren Spezifikationen geprüftermaßen Original-Teilen der Hersteller und tragen selbst eine Kontroll-Nummer, die bei einer Überprüfung leicht gesehen werden kann.