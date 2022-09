Heißblütiges China-Bike: CFMOTO 450SR

Den Antrieb übernimmt ein neuer, kompakter und leichter Motor. Diesem 450 Kubikzentimeter großen, flüssigkeitsgekühlten DOHC-Reihenzweizylinder verleiht ein Zündabstand von 270 Grad den Charakter eines V-Zweizylinders mit 90 Grad Zylinderwinkel. Zwei Ausgleichswellen dämpfen seine Vibrationen und eine Slipper-Kupplung koppelt ihn an das Getriebe. Mittels DID Kette wird die Motorkraft auf das Hinterrad übertragen.



Die Schwinge wird von einem Monoshock abgestützt, am Vorderrad arbeitet eine Upside-down-Gabel, und ein radial angebrachter Brembo Vierkolbenbremssattel beaufschlagt die vordere Bremsscheibe. Das ABS stammt vom Zulieferer Bosch.



Um groß- wie kleingewachsenen Fahrern eine perfekte Sitzposition zu bieten, kann die Sitzhöhe der Maschine in zwei Positionen gewählt werden. Die Winglets an der Verkleidung, die bei höheren Geschwindigkeiten mehr Druck aufs Vorderrad bringen, zeugen von den umfangreichen aerodynamischen Optimierungen im Windkanal.



Details wie in die Spiegel integrierte Blinker und die schwungvoll gezeichnete Lichtgrafik des Scheinwerfers unterstreichen die Liebe zum Detail, die CFMOTO walten ließ. Sie zeigt sich ebenfalls im 12,7 Zentimeter großen TFT-Display, das auch Schalt- und Navigationshinweise darstellt.



Filigrane 17-Zoll-Sechsspeichen-Leichtmetallgussräder mit farblich abgesetzten Felgenringen und CFMOTO SR Schriftzügen tragen Reifen in den Dimensionen 110/70 17 und 150/60 17. Die Maschine wird im schwarz-rot-silbernen Look der Designstudie auf den Markt kommen. Alternativ wird es eine in den Farben Weiß, Schwarz und Blau gehaltene Variante geben.



Voraussichtlich im Frühjahr 2023 wird die 450SR hierzulande verfügbar sein. Da die Homologation noch nicht erfolgte, stehen die technischen Daten für die europäischen Märkte noch nicht fest.