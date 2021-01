Minimalistisch, auf das Wesentliche beschränkt ist die V7 Stone, elegant mit viel edlem Chrom präsentiert sich die V7 Spezial. Im Fokus der neuen V7 steht ihr neuer 850er-V2-Motor, der ähnlich konfiguriert auch die Modelle der V85 TT-Baureihe antreibt.



Das neue, moderne Euro-5-Triebwerk soll effizienter arbeiten und mit deutlich verbesserter rundum Performance für ein Maximum an Fahrspaß und Zuverlässigkeit sorgen. Mit 65 PS bei 6.800 U/min bietet der neue Motor gleich 25 Prozent mehr Power als der bisherige 750er-V2, der 52 PS bei 6.200 U/min leistete. Zugleich steigt das maximale Drehmoment von 60 Newtonmeter (Nm) bei 4.250 U/min auf 73 Nm bei 5.000 U/min an.



Ideal für Einsteiger in die Welt von Moto Guzzi können die neuen V7-Modelle vom Vertragshändler aufpreispflichtig für die Führerschein-Klasse A2 auf 35 kW/48 PS umgerüstet werden. Preise will Moto Guzzi zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.