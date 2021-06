Bei der Einführung des Piaggo One zielt das italienische Traditionsunternehmen – die Gründung in Genua erfolgte immerhin bereits 1884, damals wurden noch Schiffsteile produziert – besonders auf ein junges Publikum ab. Entsprechend erfolgte die Weltpremiere nicht in einem noblen Rahmen, sondern in den Sozialen Medien, allen voran auf der Plattform TikTok. Kennen Sie nicht? Eine Musik- und Videoclip-Plattform wie YouTube, nur für Leute mit geringerer Aufmerksamkeitsspanne: Die Clips zeichnen sich durch ihre besondere Kürze aus. Frischer Wind bei Piaggio also!



Zum Aufladen entnehmbare Batterie

Zu den Revolutionsansätzen bei den Italienern gehört ein besonders frisches Design, bei dem auch Farbspielereien ein wichtiger Faktor sind. Unsere Bilder zeigen die Variante in mattem Grau, die von Details in frechem Gelb aufgelockert wird. Im österreichischen Händlernetzwerk spricht man von sechs unverwechselbaren Farbkombinationen. Zu den Stilfragen gesellen sich hochwertige Materialien und Komponenten, dazu soll der Piaggio One besonders benutzerfreundich sein. Schließlich gehören damit die täglichen Wege erleichtert, egal ob es damit in die Arbeit oder in die Freizeit geht. Ein Highlight ist hier sicher die entnehmbare Lithium-Ionen-Batterie, die entsprechend flexibel aufgeladen werden kann.



Zwei Leistungsstufen, bis 100 Kilometer Reichweite

Angeboten werden zwei Leistungsstufen: die Piaggio One 45 km/h und die Piaggio One Active 60 km/h. Als Einstiegspreis nennt der Importeur Faber 2.999 Euro, wobei hier noch Förderungen abzuziehen sind. 2.120 Euro sind dann für die Basis möglich. Das Active-Modell kommt laut Liste auf 3.999 Euro und mit abgezogener Förderung auf 2.699 Euro. Die Förderungen setzen sich zusammen aus einer E-Förderung samt Importeursbeitrag und der Umweltförderung bei Nachweis des Strombezugs aus 100 Prozent erneuerbarer Energie. Diese wurde in Zusammenarbeit zwischen den Zweiradimporteuren, der Initiative klima:aktiv und dem Umweltministerium ins Leben gerufen. Von der NoVA und der motorbezogenen Versicherungssteuer sind natürlich beide Modelle ausgenommen. Weniger Speed macht das Basismodell dafür expeditionsfreudiger: 100 Kilometer Reichweite werden angegeben, während das flotte Active-Modell mit 85 Kilometern zurecht kommen muss. Ein stabiles

Fahrwerk, leichtes Handling, eine bequeme Sitzbank sowie die niedrige Sitzhöhe sind Kennzeichen jeder One. Für eine zweite Person gibt es praktische Klappfußrasten. Worauf man bei Piaggio besonders stolz ist: Der coole TikToker bietet als einziger seiner Klasse ein geräumiges Ablagefach unter der Sitzbank.