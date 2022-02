Vespa erreicht Markenwert von über 900 Millionen Euro

Kaum etwas repräsentiert das italienische Lebensgefühl besser als eine Vespa: Auch nach 75 Jahren, 2021 war Jubiläum, ist sie immer noch eine zeitlose Ikone, deren Strahlkraft Millionen von Menschen weltweit anspricht. Und just voriges Jahr arbeitete die Marke aus dem Hause Piaggio besonders hart daran, ihren internationlen Appeal weiter auszubauen. Unter anderem durch die Vespa 946 Christian Dior, einer Zusammenarbeit mit Justin Bieber und nicht zuletzt ihre heimliche Hauptrolle im Pixar-Animationsfilm "Luca" aus dem Hause Disney.



Und dass sich dieses Engagement auszahlt, hat Interbrand nun in Zahlen ausgedrückt: 906 Millionen Euro Markenwert errechnete man. "Dabei wurden bewährte Markenbewertungsverfahren eingesetzt, die eine umfassende Reihe von Parametern, Marktdaten und quantitative Studien in den zehn wichtigsten Märkten von Vespa einbezogen haben.", so die Pressemeldung. "Zu den wichtigsten Faktoren, die zum Gesamtergebnis der Markenstärke von Vespa beitrugen, gehörte die Unverwechselbarkeit innerhalb der des Zweirad-Segments, die Einzigartigkeit und der hohe Wiedererkennungswert des Produktdesigns und die 75 Jahre lange Tradition. (...) Insgesamt spielt Vespa in einem Bereich, der weit über die Mobilität hinausgeht und zentrale Bedürfnisse wie Selbstdarstellung und Unterhaltung anspricht."



"Unser Partner Piaggio hat mit Vespa eine für die Menschheit sehr bedeutsame Traditions- und Lifestylemarke entwickelt. Das italienische Erbe ist stets im Design spürbar, auch wenn die Fahrzeugmodelle ständig weiterentwickelt werden. Schon lange ist Vespa auch keine reine Rollermarke mehr – sie hat sich zu einer spannenden Melange aus Mobilität, Kunst, Design, Kultur und Lifestyle etabliert. Die hohe Nachfrage und das positive Kundinnen- und Kundenfeedback zeigt uns, dass Vespa auch weiterhin eine große Zukunft bevorsteht", kommentiert Josef Faber, CEO der Faber GmbH und Generalimporteur von Vespa in Österreich das starke Ergebnis.