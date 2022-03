Das neue Elektromodell präsentiert sich in einer neuen Verkleidung mit klaren Linien und minimalen Überhängen vorn und hinten. Der NEO's wird in zwei Farben angeboten, Milky White und Midnight Black. In beiden Fällen gibt es eine spezielle Aqua-Farbe als Akzent auf der Batterieabdeckung und als Farbe für das NEO's 3D-Logo. Sie bildet das Markenzeichen dieses Elektro-Scooters.



Der neue Stromer wird von der neuesten Generation des Yamaha Integrated Power Unit (YIPU) angetrieben. Das Herzstück dieses kompakten Radnabendirektantriebs ist ein neu entwickelter luftgekühlter, bürstenloser Elektromotor, der mit seinem starken Drehmoment besonders laufruhig ist, kraftvoll beschleunigt und extrem leise arbeitet, so der Hersteller.

Yamaha präsentiert den neuen NEO's als praktisch, unkompliziert, wirtschaftlich und zuverlässig und damit ideal für alle, die einen günstigen emissionsfreien Roller der neuesten Generation für die tägliche Fahrt zur Arbeit und den Stadtverkehr suchen.



Der NEO's wird serienmäßig mit einem Akku ausgeliefert. Es gibt aber einen Anschluss und eine Box für einen optionalen zweiten Akku, was die Reichweite auf zirka 68 Kilometer steigern soll. Der Akku kann im eingebauten Zustand geladen werden, aber alternativ auch zum Laden in Innenräumen herausgenommen werden. Zum Lieferumfang gehört ein spezielles tragbares Ladegerät zum Anschluss an eine normale Haushaltssteckdose. Eine Vollaufladung dauert ungefähr acht Stunden.



Yamaha war es besonders wichtig, dass der Drehgriff des NEO's die Leistung gut dosierbar abruft. Das sorgsam entwickelte Ansprechverhalten gewährleistet beim Anfahren eine präzise Kontrolle und bei langsamer Fahrt eine gleichmäßige Leistungsentfaltung. Das eliminiert unerwartetes oder verzögertes Beschleunigen oder eine ungleichmäßige Kraftentfaltung, wie es bei einigen Elektrorollern der Fall ist.



NEO's Fahrer können zwischen zwei unterschiedlichen Fahrmodi wählen. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über einen Schalter rechts am Lenker. Im Standardmodus (STD) ist die Leistungsabgabe mit 2,06 kW bei 40 km/h am höchsten. Diese Option empfiehlt sich für normales Fahren. Der Eco Modus ist auf geringeren Stromverbrauch ausgelegt und für lange Fahrten gedacht, bei denen die maximale Reichweite im Vordergrund steht. Im Eco Modus ist die maximale Leistung auf 1,58 kW bei 30 km/h begrenzt und die Höchstgeschwindigkeit auf 35 km/h. Die Leistungsabgabe ist hier über den gesamten Geschwindigkeitsbereich reduziert, um mit voll aufgeladenem Akku zirka 38,5 km Reichweite zu ermöglichen.



Mit der kostenlosen Yamaha MyRide-App wird der Roller mit dem Smartphone verbunden. Anzeigen auf dem LCD Instrument informieren in Echtzeit über eingehende Anrufe und Nachrichten. Die App informiert den Nutzer außerdem jederzeit über den Fahrzeugzustand und den Ladestand der Akkus.



Gefahren werden darf der neue Elektroroller mit der Führerscheinklasse AM (2,5 kW). Die Auslieferung an die lokalen Yamaha Partner beginnt ab Juni 2022. Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland liegt bei 3.324. In Österreich geht es ab 3.599 Euro los.