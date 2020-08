3 Rennstrecken, die jeder Motorsportfan kennen sollte

Hier müsst ihr gewesen sein

Der Motorsport zählt zu den interessantesten Sportarten überhaupt. Es geht um Leistung, Geschwindigkeit, Siege sowie Niederlagen. Ein Rennen im Fernsehen zu sehen, ist eine Sache. Doch ist es besonders aufregend mit eigenen Augen live mitzuerleben, wie Autos mit einer Geschwindigkeit von weit über 200 km/h über eine Rennstrecke fliegen.

Jedes Jahr strömen Millionen von Menschen auf die Zuschauertribünen der ganzen Welt, um Rennen zu sehen oder sogar daran teilzunehmen. Die Fahrer und ihre Autos sind die Stars der Show, aber auch die Strecken selbst sind beeindruckend.

Nürburgring, Deutschland

Die legendäre Rennstrecke hat eine einzigartige Geschichte. Diese 21 km lange Rennstrecke fordert die Fahrer mit erstaunlichen 154 Kurven heraus und hat einen unermesslichen Einfluss auf die Automobil- und Motorsportindustrie. In der Tat ist es schwer vorstellbar, wie die Automobilwelt ohne die Rennstrecke aussehen würde. Der Nürburgring ist das Testgelände für Neuwagen und beherbergt eine Vielzahl von Rennen und Veranstaltungen. Es ist eine alte Rennstrecke, die bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg zurückreicht, aber im Laufe der Jahre stets modernisiert wurde. Heute testet praktisch jeder Autohersteller dort neue Modelle, bevor er sie auf den Markt bringt. Daher sollte diese Strecke ganz oben auf der Liste der Reiseziele stehen.

Circuit de Monaco, Monaco

Die Strecke rund um das Fürstentum Monaco hat sich seit ihrem Debüt im F1-Kalender 1950 kaum verändert und ist nach wie vor schwer zu meistern. Mit schnellen Kurven, gemischt mit engen Haarnadeln und Barrieren, die die Rennstrecke umgeben, gibt es keinen Spielraum für Fehler. Der Grand Prix von Monaco ist das Juwel in der F1-Krone und die Strecke bleibt ein fester Favorit der Fans. Doch nicht nur die Rennbahn selbst macht einen Besuch in Monaco wert. Die Stadtarchitektur und Geschichte sind immer wieder ein Grund für viele Motorsportfans, länger als nur ein Renn-Wochenende zu verweilen. Ein besonders beliebtes Ausflugsziel ist die weltbekannte Spielbank Monte-Carlo. Hier kommen durch das luxuriöse Design nicht nur Glücksspielfans auf ihre Kosten. Ähnlich wie im Online Casino Schweiz können hier Casino-Klassiker wie Blackjack und Roulette gespielt werden. Online gibt es mittlerweile sogar Slots wie Boost Racers, die auf Motorsportfans abgestimmt wurden. Mit der großen Auwahl an Spielen von Online Casinos kann die landbasierte Spielbank in Monaco zwar aus Platzgründen, dennoch gilt sie als echte Sehenswürdigkeit der Stadt.

Silverstone, Vereinigtes Königreich

Silverstone ist die selbst beschriebene Heimat des britischen Rennsports. Während es in Großbritannien andere Strecken gibt, sind die Behauptungen der Strecke nicht unbegründet. Es ist seit den 1940er Jahren einer der schnellsten und aufregendsten Rennorte der Welt. Früher ein Flugplatz wurde das Gelände zu einem interessanten Ort für Fahrer und schließlich wurde eine Rennstrecke gebaut. Durch viele Änderungen, die der Strecke als solche mehr als entgegenkamen und den Grand Prix von Großbritannien 1973 hat sich die Rennbahn seit ihrer Gründung zu einer Einrichtung von Weltklasse entwickelt. Am Ende der ersten Runde verlor ein junger Jody Scheckter die Kontrolle über seinen McLaren und drehte sich gegen die Boxenmauer. Die Kettenreaktion dahinter sah einen Massenhaufen hinter sich, der den größten Teil des Feldes einnahm und zu dieser Zeit der größte Sturz in der F1-Geschichte war. Dabei wurde niemand schwer verletzt, was die Geschichte nur um so unglaublicher macht.

Auf der ganzen Welt gibt es viele Strecken, die jeder Motorsportfan einmal mit eigenen Augen gesehen haben sollte. Dennoch sind der Nürburgring, der Circuit de Monaco und Silverstone die drei bekanntesten und allemal einen Besuch wert.