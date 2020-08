DTM, Lausitzring 2: Auer sorgt bei Thriller für BMW-Doppelerfolg!

Bravo, Lucas!

Erster BMW-Sieg seit mehr als einem Jahr in der DTM: Lucas Auer setzt sich beim Thriller auf dem Lausitzring vor seinem Markenkollegen Timo Glock durch.

Was für ein Spektakel beim Sonntagsrennen der DTM auf der Lausitzring-Grand-Prix-Strecke: BMW-Pilot Lucas Auer setzt sich mit einem Überholmanöver in der letzten Runde gegen seinen BMW-Markenkollegen Timo Glock und sorgt damit für den ersten Triumph der Münchner seit über einem Jahr.



Abt-Audi-Pilot Robin Frijns entscheidet den Kampf um den letzten Podestplatz in der letzten Kurve gegen Rosberg-Audi-Pilot Jamie Green für sich und wird Dritter. Auch die beiden Titelrivalen Nico Müller und Rene Rast ringen beim Rennen, bei dem die ersten Neun am Ende innerhalb von nur 4,2 Sekunden liegen, bis zur Ziellinie: Der Schweizer setzt sich diesmal um 0,011 Sekunden durch und wird Fünfter.



Die verbleibenden Punkteränge sichern sich Jonathan Aberdein, Loic Duval, Marco Wittmann und Sheldon van der Linde. Damit kommen insgesamt fünf BMW-Piloten in die Top 10.



Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze