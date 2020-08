Formel 4 am Nürburgring

Formel 4 am Nürburgring | 17.08.2020

Premiere in der Nachwuchsklasse

In der Eifel begann das Wochenende mit einer weiteren Premiere. Beim ersten Auftritt des Prema Powerteams in dieser Saison sorgte Neuling Gabriele Mini gleich für den Sieg.