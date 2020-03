MotoGP nicht beim WM-Auftakt dabei

MotoGP nicht beim WM-Auftakt dabei

Wegen des Coronavirus werden auf dem Losail International Circuit in Doha nur die Moto2- und die Moto3-Klasse fahren.

Der Coronavirus lässt der Welt buchstäblich den Atem stocken. Weil sich die Lungenkrankheit COVID-19 - hervorgerufen durch den erstmals im Dezember 2019 in China aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 - rasant ausbreitet, gibt es inzwischen in einer Vielzahl von Ländern mehr und mehr Einschränkungen. Aus sportlicher Sicht davon betroffen ist nun auch die Motorrad-Weltmeisterschaft.



Wie der Motorrad-Weltverband (FIM), die MotoGP-Teamvereinigung (IRTA) und der MotoGP-Veranstalter (Dorna) am Sonntag gemeinsam bekannt gegeben haben, wird beim Saisonauftakt 2020 in Katar am kommenden Wochenende (6. bis 8. März) die Königsklasse MotoGP nicht antreten. Stattdessen werden auf dem Losail International Circuit in Doha nur die Moto2- und die Moto3-Klasse fahren.



"Aufgrund der in Katar in Kraft getretenen Reisebeschränkungen für Passagiere aus Italien (und anderen Ländern) wird die Königsklasse in Losail nicht starten. FIM, IRTA und Dorna bedauern es, bekannt geben zu müssen, dass alle Sessions der MotoGP-Klasse beim Grand Prix von Katar, einschließlich des Rennens, abgesagt werden", heißt es in der offiziellen Mitteilung.



Grund für den Ausschluss der MotoGP-Teams vom geplanten Saisonauftakt ist die Tatsache, dass Teammitglieder am Flughafen in Doha in Quarantäne versetzt wurden. Insbesondere davon betroffen sind Flugpassagiere, die aus Italien kamen.



Und eben in Italien, wo der Coronavirus bereits weite Kreise zieht, sind sechs der elf MotoGP-Teams ansässig: Ducati, Suzuki, Yamaha, Gresini-Aprilia, LCR-Honda und Pramac-Ducati.



"Ab heute werden alle Passagiere, die mit Direktflügen aus Italien in Doha ankommen oder sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien aufgehalten haben, für mindestens 14 Tage direkt in Quarantäne genommen. Italien spielt eine wichtige Rolle in der Meisterschaft und in der MotoGP-Klasse - sowohl auf der Strecke als auch abseits der Strecke - und deshalb wurde beschlossen, den Wettbewerb der Königsklasse zu streichen", so das Statement vom Sonntag weiter.



Dass man im Gegensatz zur MotoGP-Klasse die Moto2- und Moto3-Teams in Katar antreten lässt, liegt daran, dass sich diese Teams bereits vor Ort befinden. Von Freitag bis Sonntag fanden auf dem Losail International Circuit die letzten Wintertestfahrten für diese beiden Klassen statt.



"Da die Teams und Fahrer der Klassen Moto2 und Moto3 bereits in dieser Woche in Katar zum dreitägigen offiziellen Test auf dem Losail International Circuit waren, werden die Rennen beider Kategorien möglich sein", heißt es im Statement.



Für die MotoGP-Klasse hingegen waren die Testfahrten bereits am Montag dieser Woche an Ort und Stelle über die Bühne gegangen. Seither sind aber zahlreiche Teammitglieder wieder nach Hause geflogen.



© Motorsport-Total.com