Motorsportfestival in Salzburg: Vollgas nach Lockdown | 03.07.2020

Sieben Rennserien und Autos von 1950 bis heute

Die Motorsportsaison 2020 startet in Österreich mit einem Knaller: Beim Motorsportfestival am Salzburgring warten zwischen 10. und 12. Juli zwölf Rennen aus sieben international startenden Rennserien.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das Motorsportfestival statt. Das österreichisch-deutsche Veranstalterduo Rene Binna und Christoph Gerlach präsentiert bei ihrer neuen Veranstaltung ein breites Portfolio aus dem Rennsport.



Die Rennserien

Mit dabei sind die Tourenwagen Classics mit einer Vielzahl an Rennwagen aus der „Goldenen Ära“ von DTM und Super-Tourenwagen, die zum Teil noch von den Stars der 80er und 90er selber bewegt werden. Für das Motorsportfestival hat sich ein nimmermüder heimischer Überraschungsgast angekündigt.



Eine Zeitreise in eine andere Epoche des Motorsports gibt es in der Dunlop A Gentle Drivers Trophy mit hochkarätigen Fahrzeugen aus den 50ern und 60ern zu bestaunen.



Die GLP Classics ergänzen mit Regularitys das abwechslungsreiche Programm.



Rustikaler im Umgang, dafür umso knapper geht’s im Suzuki Swift Cup Europe zur Sache. In diesem Markenpokal werden auch zahlreiche Österreicher am Start stehen.



Mit dem Drexler Formel Cup ist die größte Formel-Rennserie Europas ebenfalls beim Motorsportfestival zu Gast.



Nicht zuletzt verdienen sich in der Pfister-Racing Tourenwagen-Challenge auch Nachwuchsrennfahrer zwischen Nocksteinkehre und Fahrerlagerkurve ihre ersten Sporen.



Ergänzt werden letztgenannte Formel- und Tourenwagenrennen mit eingeschriebenen Fahrern aus der Zentraleuropazone des Weltautomobilverbands FIA.



Der Zeitplan

Am Freitag (10. Juli) finden die Testfahrten statt. Am Samstag (11. Juli) sind für den Vormittag die ersten Zeitfahrtrainings geplant, während für den Nachmittag insgesamt zwölf Rennen und drei Gleichmäßigkeitsbewerbe am Programm stehen.



Der Haken

Zuschauer dürfen aufgrund der noch gültigen Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus nicht aufs Gelände. Motorsport-Fans können das Motorsportfestival dennoch via kostenlosem Livestream aus aller Welt verfolgen.



Ein Link dazu wurde uns noch nicht zur Verfügung gestellt - dieser wird dann auf www.motorsportfestival.at/ zu finden sein.