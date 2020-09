Inhalt Schmarl startet Kartsaison in Ala

Schmarl startet Kartsaison in Ala | 25.09.2020

Endlich geht es am kommenden Wochenende für Tirols Parade-Motorsportler Jürgen Schmarl wieder los. Am Samstag den 26. September, steht das erste Rennen der DAI-Trophy im italienischen Ala (Trento) am Programm.

