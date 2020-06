Update zu Zanardi aus Krankenhaus: Notfallarzt äußert Zuversicht

Update zu Zanardi aus Krankenhaus: Notfallarzt äußert Zuversicht

Alex Zanardi kämpft im Krankenhaus Santa Maria alle Scotte in Siena nach dem schweren Verkehrsunfall mit dem Handfahrrad weiter tapfer...

Infolge des schweren Verkehrsunfalls, in den Alessandro "Alex" Zanardi am späten Freitagnachmittag in Italien verwickelt wurde, wurden seitens des Krankenhauses Santa Maria alle Scotte in Siena mehrere offizielle Statements veröffentlicht. Zudem gab es Pressekonferenzen mit den Ärzten, die nicht als eigene Pressemitteilung erschienen sind. Nachfolgend alle Updates:



Notfallarzt äußert Zuversicht (Sonntag, 13:20 Uhr): Zusätzlich zum Statement des Krankenhauses vom Sonntagvormittag ist Doktor Sabino Scolletta, Leiter der Notfallabteilung, wieder vor die Presse getreten: "Wir halten ihn in einem künstlichen Koma, um ihn stabil zu halten. Während der kommenden Tage werden wir damit beginnen, die Narkose abzusetzen, um das neurologische Bild zu evaluieren. Alles wird von der Stabilität des klinischen Bildes abhängen. Wir vertrauen auf die Möglichkeit der Genesung. Er ist ein großartiger Athlet und hat das bereits bewiesen. Der allgemeine Zustand ist stabil und wir sind sehr zufrieden damit, wie sich das klinische Bild entwickelt. Die Tatsache, dass der Zustand zwei Tage nach dem Trauma stabil ist, gibt uns große Zuversicht."



UPDATE 4 vom Sonntag, 11:32 Uhr: "Hinsichtlich des klinischen Zustands des Athleten Alex Zanardi, der am 19. Juni nach einem Autounfall in die Poliklinik Santa Maria alle Scotte in Siena aufgenommen wurde, teilt der Chefarzt mit: Der Patient hat die Nacht kardiorespiratorisch und metabolisch stabil verbracht. Die Organfunktionen sind ausreichend. Er wird stets sediert, intubiert und mechanisch beatmet. Das laufende Neuromonitoring zeigt eine gewisse Stabilität, aber diese Daten sollten mit Vorsicht betrachtet werden, da das neurologische Bild weiterhin ernst ist. Die gegenwärtigen Bedingungen der allgemeinen Stabilität erlauben es immer noch nicht, die Möglichkeit unerwünschter Ereignisse auszuschließen, und die Prognose für den Patienten ist daher weiterhin zurückhaltend."



Krankenhaus meldet Schäden am Auge (Samstag, 19:24 Uhr): Bei einer Pressekonferenz mit Doktor Sabino Scolletta, dem Leiter der Notfallabteilung des Krankenhauses, wird Zanardis Zustand weiterhin als "ernst, aber stabil" bezeichnet. Eine neue beunruhigende Information gibt es aber auch: "Der Patient hat eine Augenverletzung. Wir haben um eine Konsultation mit den Augenärzten gebeten. Das Trauma, das er erlitten hat, ist auch ein Gesichtstrauma. Daher ist es wahrscheinlich, dass es visuelle Läsionen geben könnte." Welches Auge betroffen ist und wie schwerwiegend die Situation ist, wurde nicht kommuniziert.



LKW-Fahrer trifft wohl keine Schuld (Samstag, 17:58 Uhr): Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem wurden der LKW-Fahrer befragt und ein Amateurvideo sichergestellt. Ersten Indizien zufolge hat der LKW-Fahrer nichts falsch gemacht und stand auch weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss.



Motorsport-Comeback war bereits fix (Samstag, 15:47 Uhr): Besonders bitter: Alex Zanardi wollte eigentlich im November wieder auf die Rennstrecke gehen. In der italienischen GT-Meisterschaft wäre er in einen BMW M6 GT3 gestiegen. Eigentlich wollte er damit ein positives Zeichen setzen nach hoffentlich gemeisterter COVID-19-Krise. Dieser Plan ist jetzt natürlich erst einmal völlig in den Hintergrund gerückt.



Chefarzt spricht über Zustand und Aussichten (Samstag, 14:55 Uhr): Am Tag nach der Operation äußert sich Zanardis behandelnder Chefarzt, Neurochirurg Giuseppe Olivieri, gegenüber der Presse. Die dreistündige Operation am Freitagabend "verlief so, wie sie verlaufen sollte. Es war die Ausgangssituation, die so ernst war", sagt er und beschreibt den Zustand des Patienten anhand des Statements vom Samstagmorgen: "Das bedeutet, dass er sich in einer Situation befindet, in der man sterben kann. Und in solchen Fällen verbessert sich die Lage langsam im Laufe der Zeit, während eine Verschlechterung ganz plötzlich eintreten kann."



UPDATE 3 vom Samstag, 10:13 Uhr: "Hinsichtlich des klinischen Zustands des Athleten Alex Zanardi, der am 19. Juni um 18 Uhr nach einem Autounfall in der Provinz Siena in sehr ernstem Zustand in der Poliklinik Santa Maria alle Scotte eingeliefert wurde, teilt der Chefarzt in Siena mit: Der Patient, der am Abend des 19. Juni einer heiklen neurochirurgischen Operation unterzogen und anschließend auf die Intensivstation verlegt wurde, weist stabile hämodynamische und metabolische Parameter auf. Er wird intubiert und durch künstliche Beatmung unterstützt, während das neurologische Bild schwerwiegend bleibt."



UPDATE 2 vom Freitag, 22:38 Uhr: "Hinsichtlich des klinischen Zustands von Alex Zanardi, der aufgrund eines Autounfalls in der Provinz Siena in sehr ernstem Zustand in die Poliklinik Santa Maria alle Scotte eingeliefert wurde, teilt der Chefarzt in Siena mit: Der neurochirurgische und kieferchirurgische Eingriff, dem der Athlet aufgrund des gemeldeten schweren Schädeltraumas unterzogen wurde, begann kurz nach 19 Uhr und endete kurz vor 22 Uhr. Der Patient wurde daraufhin mit einer zurückhaltenden Prognose auf die Intensivstation verlegt. Sein Gesundheitszustand ist sehr ernst."



UPDATE 1 vom Freitag, 19:45 Uhr: "Alex Zanardi, Rennfahrer, paralympischer Sportler und TV-Moderator, wurde in sehr ernstem Zustand in die Polyklinik Santa Maria alle Scotte eingeliefert. Er wurde in der Provinz Siena in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zanardi wurde mit dem Pegaso-Hubschrauber transportiert und landete um 18:00 Uhr am Krankenhaus in Siena. Er wurde sofort von den Fachleuten der Notaufnahme versorgt und im Schockraum begutachtet. Sein Zustand ist aufgrund der schweren Kopfverletzung sehr ernst und wird derzeit einer heiklen Neurochirurgie unterzogen."



© Motorsport-Total.com