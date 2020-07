Weitere Absagen: Autoslalom, Bergrennen, Rallycross

Die Absagen gehen weiter...

Die neuen Lockerungen für Sport-Events sind im Motorsport nur bedingt anwendbar, Autoslalom und Rallycross in Melk sowie das Bergrennen Gasen wurden daher abgesagt.

Die am 1. Juli von der Bundesregierung veröffentlichte neue Verordnung hat für den österreichischen Sport einige Erleichterungen gebracht, allerdings noch nicht in allen Bereichen die erhofften Lockerungen.



"Speziell für die Sportler und Veranstalter im Bereich Motorsport haben sich manche Vereinfachungen im Veranstaltungswesen als nicht ausreichend erwiesen", so Mag. Martin Suchy von der AMF. "Besonders die noch immer vorhandenen Teilnahme-Beschränkungen sind mit den wirtschaftlichen Anforderungen, denen sich Vereine stellen müssen, nicht vereinbar. Daher muss im Bereich Motorsport weiterhin mit Verschiebungen und Absagen gerechnet werden. Wir bedauern dies natürlich außerordentlich, da wir sehr auf einen baldigen Saisonstart gehofft hatten und auch wissen, wieviel Aufwand die Veranstalter der betroffenen Rennen bereits leisten mussten", so Suchy weiter.



Bis 01.07., 18:30 Uhr hat die AMF folgenden Absagen aufgrund der jetzt geltenden Bestimmungen erreicht:



Autoslalom Melk (11./12. Juli)

Bergrennen Gasen (01./02. August),

Rallycross Melk (08./09. August)



Weitere Änderungen werden fortlaufend auf der AMF-Website publiziert.