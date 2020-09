Austrian Rallye Legends abgesagt

Nach der Verschärfung der Covid19-Verordnung müssen nun auch die Austrian Rallye Legends (geplant für 26.September) absagen

Die Austrian Rallye Legends hätten eigentlich wie schon die ARBÖ Classic im Sommer dank eines ausgezeichneten Covid19-Präventionskonzepts als eine Eintages-Veranstaltung im wunderbaren Gesäuse steigen sollen.



Doch nun wurde die Covid19-Verordnung der Bundesregierung noch einmal verschärft, zudem wurde eine zweite Infektionswelle angesagt - so sahen sich die Veranstalter ARBÖ Admont und MSC Pyhrn-Priel gewzungen, nun die Reißleine zu ziehen und den gesamten Event abzusagen.



ARL-Mastermind Kurt Gutternigg erklärt: „Es tut mir natürlich unheimlich leid, so kurzfristig doch noch absagen zu müssen. Vor allem bedanke ich mich sehr herzlich bei allen, die uns bei den Vorbereitungen geholfen haben und bei den 120 Teams, die bei unserem Eintages-Event gestartet wären. Jetzt legen wir unseren Fokus auf 2021 und hoffen sehr, dass wir dann wieder wie in den Jahren zuvor die Freude am historischen Rallyesport pflegen können.“