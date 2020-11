Einsatz als Vorausauto

Manfred Stohl: Etwas anderer „Familienausflug“

Manfred Stohl „zündete“ am Wochenende den elektrischen Citroen C3 R5 als Vorausauto bei der Autoshow Slovakiaring - auf dem „heißen Sitz“ nahm Gattin Michaela Platz...

Auf seiner Facebook-Seite postete Manfred Stohl ein Foto von sich und seiner Gattin Michaela im Rallye-Cockpit - mit dem Vermerk: „these special times bring more quaility time for the familiy“. Das Foto wurde auf dem Slovakiaring aufgenommen...



Das Ehepaar Stohl nahm als Vorausauto an der Autoshow Slovakiaring teil - und zwar mit dem elektrischen STARD Citroen C3 R5. Stohl erklärte mit einem Augenzwinkern: „Wir erleben derzeit ja nicht unbedingt die einfachsten Zeiten und ich dachte: Bevor es irgendwelche Probleme wegen der Kontakte gibt, fahre ich einfach wieder einmal mit meiner Frau Michaela.“ Vor sehr vielen Jahren absolvierte das Ehepaar bereits die Triestingtal-Rallye gemeinsam.

Die Streckenführung beschrieb Manfred Stohl mit den Worten: „Du fährst nicht nur auf dem Slovakiaring sondern auch sehr viel auf den Straßen innerhalb dieser Strecke, die sind sehr schmal, es geht durch Tunnels und Hügel gibt es auch.“ Der Autor dieser Zeilen kennt diese Wege sehr gut: Bei einer Testfahrt mit einem historischen Formel Ford Boliden im Jahr 2010, recht bald nach der Eröffnung dieser selektiven Rennstrecke, wurde man nach einem Dreher, nachdem der Motor nicht mehr ansprang von den noch nicht völlig mit den Innnenwegen vertrauten Streckenposten eine Stunde lang über eben jene Wege abgeschleppt, die das Ehepaar Stohl am Weekend im Rallyetrimm absolvierte...