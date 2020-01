Peugeot 206 WRC ex-Grönholm zu verkaufen

Peugeot 206 WRC ex-Grönholm zu verkaufen | 20.01.2020

Ein echter Leckerbissen

Bei Art & Revs steht derzeit ein Peugeot 206 WRC zum Verkauf, das 2001 von Marcus Grönholm bei der ADAC Rallye Deutschland eingesetzt wurde.

Langjährige Rallyefans können sich sicher noch erinnern, viele haben das Peugeot 206 WRC auch ins Herz geschlossen. Nun steht ein originales Werksauto mit der Chassis-Nummer C31 zum Verkauf. Das Auto wurde 2001 von Marcus Grönholm bei der ADAC Rallye Deutschland pilotiert, der Finne belegte dort den 4. Gesamtrang.



Das Auto ging dann durch verschiedene Hände und Teams - darunter Nicolas Vouilloz und Henning Solberg - und wurde 2016 aufwändig restauriert. Danach ging das WRC in eine private Sammlung und wird jetzt von Art & Revs (www.artandrevs.com) in Luxemburg zum Verkauf angeboten. Im Juni 2019 wurde ein letzter Test gefahren, der Peugeot ist "ready to race", ein umfangreiches Ersatzteilpaket ist ebenfalls inkludiert.



Bleibt noch die Frage nach dem Preis, den gibt Art & Revs nur auf Anfrage bekannt...