ARC, Herbstrallye: Vorschau

Rund fünf Wochen sind es noch - dann steigt von 11. bis 12. Oktober die Herbstrallye Dobersberg als Grande Finale der Austrian Rallye Challenge (ARC). Für viele Rallyefans ist die Herbstrallye das große Saison-Highlight. Im Vorjahr sind mehr als 110 Nennungen bei den Veranstaltern eingelangt - so viele wie bei keiner anderen heimischen Rallye. Die Nennliste wurde angeführt vom Weltmeister des Jahres 2019, Ott Tänak, der mit dem M-Sport Ford Puma Rally1 für Aufsehen sorgte - aber auch Adrien Fourmaux, heute Fixstarter in der Rally1-Kategorie der Rallye-Weltmeisterschaft oder auch der vorjährige WRC3-Champion Roope Korhonen nutzten die Herbstrallye, um sich auf die Zentraleuropa-Rallye vorzubereiten, die zu einem Drittel auf österreichischem Boden abgehalten wird.



Auch heuer findet der WM-Lauf eine Woche nach der Herbstrallye Dobersberg statt - Roman Mühlberger, der Veranstalter der Herbstrallye, erklärt: „Natürlich hoffen wir, dass auch heuer wieder internationale Teams wie M-Sport unsere Rallye als Testmöglichkeit nützen werden - doch wir haben über die Jahre hinweg jedes Jahr mehr Teams ansprechen können, unsere Rallye ist quasi mit jedem Jahr gewachsen und wir freuen uns über jedes einzelne Team, das bei uns an den Start geht.“



Schon jetzt erste Nennungen: WRC2-Sieger Nikolay Gryazin



Auf der erneut öffentlich einsehbaren Nennliste sind schon jetzt illustre Namen eingegangen: Etwa Nikolay Gryazin, der einen Citroen C3 Rally2 des jungen Freistädter E & S Motorsport Teams zünden wird. Der 26-jährige Bulgare konnte heuer bereits einen Lauf zur WRC2 gewinnen und ist sowohl in der Europameisterschaft (ERC) als auch in der Weltmeisterschaft (WRC) ein Begriff. Schon jetzt haben sich 15 Teams für die Herbstrallye Dobersberg angemeldet - doch die Nennfrist läuft noch bis zum 27. September…



Roman Mühlberger sagt: „Wir behandeln jedes Team gleich - vielleicht ist auch das einer der Gründe für die Beliebtheit unserer Rallye. Für mich und mein Team ist es jedenfalls schön zu sehen, dass das, was wir machen so gut angenommen wird. Daher wollen wir auch heuer wieder den Fans etwas bieten - die Austrian Rallye Challenge feiert jedenfalls eine große Party, das ist schon mal sicher.“



Rallye-Party schon am Freitag



Was die Freunde der Herbstrallye gerne betonen: Die Stimmung in der großen Fanzone auf dem Dobersberger Flugplatz LOAB und auf den Actionpoints der Sonderprüfungen ist eine, die ihresgleichen sucht. In lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre wird der Rallyesport gelebt - Aktive und Fans genießen das Rallyefestival in vollen Zügen. Und zwar schon am Tag vor der eigentlichen Rallye, am Freitag ist die Fanzone eröffnet, auf dem Gelände des Flugplatzes LOAB steigt dann auch die große Fahrer- und Fahrzeugpräsentation, eine Rallye-Party, die im Vorjahr bei den Fans bestens angekommen ist.