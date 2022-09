ARC und MCL 68 laden zum Rallyeforum

Im Bestreben, immer wieder Akzente und Lösungsansätze für den österreichischen Rallyesport zu finden, organisieren das Organisationsteam der ARC und Österreichs ältester, aktiver Rallyeclub MCL 68 am 7.10.2022 in Ebreichsdorf das erste, interaktive Rallyeforum.

Bei der auf Profi- und Amateur-Teams, Veranstalter, Fahrervertreter, Fahrer, aber auch Fans sowie Medien- und Behördenvertreter abzielenden Veranstaltung warten Podiumsdiskussionen mit Rallyeprotagonisten von einst und heute, zahlreiche Möglichkeiten selbst spannende Gespräche zu führen und eine Lesung von Sepp Pointinger aus seinem Buch. Das spannende Inhaltsfeld soll sich um die derzeitigen Rahmenbedingungen sowie für die Zukunft absehbare Notwendigkeiten in der österreichischen Rallyeszene drehen.



Hintergrund und Anstoß für die Veranstaltung erläutert der Organisationsteam so:

"Der österreichische Rallyesport hat eine große Gemeinschaft an Aktiven, Fans, Teammanager und viele weitere interessierte Personengruppen. Trotz oder vielleicht auch wegen des digitalen Zeitalters geraten viele persönliche Gespräche und gesellige Abende Gleichgesinnter unterschiedlichster Interessensgruppen immer mehr ins Hintertreffen, oft verzetteln sich Teilnehmer an Internetdiskussionen oder in Foren und man findet keine Möglichkeit eines eigenen gemeinsamen Konsenses mehr."



Ziel der Veranstaltung sollte das Bemühen aller sein, auf Augenhöhe von Fans über Fahrer, Teams, Veranstalter, Medien und Behörden eine vernünftige Diskussionsbasis zum sportlichen und wirtschaftlichen Weiterbestand des österreichischen Rallyesports zu festigen. Wir ersuchen um sinnvolle ausgewählte Themen-Inputs und vor allem auch um umsetzbare Vorschläge und Ideen, die im Rahmen des Zusammentreffens diskutiert werden können.



Interessierte können sich unter diesem Link anmelden.