Alpe Adria Rally Club: Vorschau Zagreb Delta Rallye

Der dritte Lauf vom AARC verspricht spannend zu werden, denn bei der Rally Vipavska Dolina in Slowenien haben sich die Punkteabstände um einiges verringert, einige Teams konnten sich weiter nach vorne arbeiten und einige, die erst in Slowenien bei AARC & AART eingestiegen sind, haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie zu Saisonende einen „GOLDENEN JOCHEN“ mit nach Hause nehmen wollen.



Die AARC-2WD ist heiß umkämpft:

Das Duo Regner/Witzmann kommen als Führende der AARC nach Kroatien und werden sicher alles daransetzen, diese Führung mit ihrem Renault Clio R3 nicht zu verlieren.

Mit 103 Punkten haben die beiden Österreicher einen recht beruhigenden Vorsprung auf die italienischen Verfolger Biondo/Croce, die mit 86 Punkten, mit ihrem eher schwachen Peugeot 106, am derzeit 2. Gesamtplatz der Zwischenwertung liegen.



Auf Platz 3 der Zwischenwertung befinden sich gleich zwei Teams mit 79 Punkten. Der Österreicher Gerald Hopf, der abwechselnd mit verschieden Copiloten fährt, konnte sich mit seinem Opel Corsa D OPC vom vierten auf den dritten Gesamtrang verbessern und das kroatische Ford Fiesta Rally 4 Team Maglicic/Poljak, verbesserte sich vom fünften auf den dritten Gesamtrang.



Wobei die beiden Kroaten ihren Heimvorteil in Zagreb sicher ausnützen und einen Angriff starten werden. Auf Platz 5 mit 59 Punkten finden wir derzeit Janos Locher aus Ungarn, der mit seinem Peugeot 106 bei jeder Rally mit einem anderen Co startet und immer wieder fleißig Punkte sammelt.



Neueinsteiger als heiße Konkurrenten mit Ambitionen auf den Gesamtsieg 2023:

Am sechsten Platz der Zwischenwertung erwarten wir zwei Ungarn, die für Kroatien starten und die in Zagreb mit ihrem Peugeot Rally 4 sicher auch versuchen werden ihren Heimvorteil auszunützen. Janos Szilagy & Robert Balai, haben mit einem eindrucksvollen AARC- Sieg bei der „Rally Vipavska Dolina“ gezeigt, dass sie zu den größten Konkurrenten von Regner/Witzmann gehören.



Manuel Wurm & Stefan Hackl, die ebenfalls erst in Slowenien in den AARC eingestiegen sind, werden in Kroatien aus beruflichen Gründen leider fehlen. Mit Jung/Spielbichler (Pl.11) und Reschenhofer/Cerny (PL.12) werden noch zwei weitere Österreicher die Delta Zagreb Rally in Angriff nehmen und versuchen wichtige Punkte aus Kroatien mit nach Hause zu nehmen.



Mit Wolfgang Irlacher erwarten wir in Kroatien nun auch einen Neueinsteiger aus Deutschland und mit Crozzoli/Forin ein Team aus Italien, welche durch technische Probleme an ihren Fahrzeugen die beiden ersten AARC-Rallys auslassen mussten.



Keine Rückkehr der Pechvögel?

Das tschechische Junior Team Dvorak/Jindra, welches mit ihrem Renault Clio Rally5 bei der ersten Rally in Kroatien nur knapp ihren Gesamtsieg verloren hat und wegen einem Bruch der Antriebswelle in Adjovscina ausgefallen ist, wird in Zagreb leider noch nicht am Start sein und auch Niki Schelle, der schon bei der QRR wegen technischer Probleme ausgefallen ist, musste seinen Start in Adjocscina und nun auch in Kroatien, wegen eines Filmdrehs in den USA absagen. Schade, denn beide Teams haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie im Spitzenfeld des AARC angesiedelt wären. Auch Kurt Jabornig wird nach seinem Crash in Slowenien wohl erst bei der Rally Zelezniki in Slowenien wieder am Start sein und ob die Italiener Repezza/Repezza, die ebenfalls bei der letzten Rally mit technischen Problemen ausgefallenen sind und Soravito/Solda in Zagreb starten werden, ist zurzeit noch nicht bekannt.



AART – 4 neue Teams sorgen für noch mehr Spannung in der Allrad Klasse:

Daniel Mayer und Alessandra Baumann auf Peugeot 208 T16 holten sich die ersten beiden Gesamtsiege der Saison und kommen nun mit 15 Punkten Vorsprung (109 Pkt.) auf den mehrfachen slowenischen Meister Darko Peljhan mit Copiloten Matej Car (94 Pkt.) auf VW Polo RN4 als Führende zur Zagreb Delta Rally nach Kroatien. Am dritten Platz der AART Zwischenwertung befindet sich derzeit Eugen Friedl (83 Pkt.) aus Österreich, der in Zagreb nicht startet und seine Platzierung daher wohl verlieren wird.



Die vier Verfolger kommen aus Slowenien, Ungarn, Österreich und aus Italien:

Mitja Klemencic & Viljem Oslai kommen mit 39 Punkten als Fünfte der Zwischenwertung nach Zagreb. Die beiden Slowenen werden mit ihrem Skoda Fabia R5 sicher einen Großangriff in Richtung Podestplätze starten und versuchen zu ihren Landsleuten Peljhan/Car aufzuschließen.



Csaba Juhasz & Zoltan Bencs aus Ungarn hatten in Slowenien leider einen Ausfall zu verzeichnen und werden als sechste der AART, mit ihrem Mitsubishi Lancer EVO 10, nun in Kroatien versuchen ihren Rückstand zu verkleinern.



Mit Markus Steinbock und Max Pötscher erwarten wir noch ein weiteres AART- Rally Team aus Österreich. Leider konnten die Beiden aus beruflichen Gründen mit ihrem Hyundai i20 R5 erst jetzt in die AART- Saison einsteigen, aber da erst zwei Rallys gefahren worden sind, stehen die Chancen, auf einen der drei so begehrten Jochen, nicht so schlecht.



Prosdocimo/Zanet aus Italien, die zweimaligen AART-Gesamtsieger (2021/2022), die derzeit zwar mit 41 Punkten am vierten Platz der Zwischenwertung liegen, werden mit ihrem Skoda Fabia R5 leider aus beruflichen Gründen in Zagreb nicht am Start sein. Ihr vierter Platz der AART-Zwischenwertung dürfte daher verloren gehen.



Wir wünschen allen Teams eine unfallfreie und erfolgreiche „Zagreb Delta Rally“