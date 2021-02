Andi Aigner vor WM-Comeback

„Bin selbst gespannt, wo ich liegen werde“

Noch fehlen ein paar Geldgeber, doch alller Wahrscheinlichkeit nach gibt Andi Aigner in Kroatien ein WM-Comeback. motorline.cc hat nachgefragt...

Andi Aigner steht vor einem Comeback in der Rallye-Weltmeisterschaft - dies wurde im Rahmen der Vorstellung des neuen Speedlife knobi.at-Teams bekannt. Der PWRC-Weltmeister 2008 soll beim WM-Lauf in Kroatien (22. bis 25. April) den Skoda Fabia Rally2 pilotieren.



Dass das Feld in der WRC3 bzw. Klasse RC2 sehr stark ist, konnten zuletzt Hermann Neubauer und Johannes Keferböck bei ihren Rallye Monte Carlo-Starts feststellen. Was kann man also von Andi Aigner in der zweitstärksten Fahrzeug-Kategorie erwarten? Aigner: „Das ist eine gute Frage! Ich denke, ein Treffen mit vielen Leuten, mit alten Bekannten. Und das Flair zu spüren von einem WM-Lauf.“



Aber ist ein solcher Zugang tatsächlich ausreichend für einen Ex-Welt- und Europameister? Aigner gibt zu: „Vor vier Jahren hätte ich gesagt, dass ich gewinnen will.“ EIn Vorteil für Aigner. Die Prüfungen in Kroatien sind neu und „auf Schrieb fahren habe ich immer gut können“. Doch sein letzter echter Rallye-Einsatz sei einfach zu lange her, um jetzt eine Siegansage machenzu können, erklärt Aigner: „2019 sind Ilka und ich Vierte beim Rallyesprint Santadomenica geworden. 2017 waren unsere letzten Rally2-Einsätze bei echten Rallyes, denn 2018 fuhr ich viermal mit M1 Autos. Daher bin ich selber sehr gespannt wie wir uns in Kroatien schlagen werden.“ Ein Test vor dem WM-Comeback sei selbstvertsändlich vorgsehen, versicherte Aigner. Noch werden weitere Sponsoren für dieses Projekt gesucht...