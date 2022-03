Blaufränkischland Rallye 2022: Nachbericht Mayer

Daniel Fessl Blaufränkischland Rallye 2022: Nachbericht Mayer | 05.03.2022

Ganz bitterer Ausfall beim Saisonauftakt

Der Gießhübler ging bei der ARC Blaufränkischland-Rallye mit viel Energie an den Start, doch schon in der ersten Sonderprüfung kam nach Problemen bei der Benzinzufuhr das Aus. „Der wohl bitterste Ausfall in meiner Karriere“, so Mayer in der Servicezone.